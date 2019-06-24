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經濟解析／長榮航開航以來 最讓股東感傷的股東會

2019-06-24 10:43經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

長榮航空（2618）今（24）日召開股東會，這應該是長榮航空開航以來最讓股東感傷的一場股東會。企業以營利為目的，一家上市公司應以股東權益為考量，是全球經營者的重要原則，說更直接一點，企業如果經營不下去，怎麼談勞工權益。

許多長榮航空的員工表示，當勞動部前往探視罷工空服員時，有沒有想想，有1.8萬人選擇不罷工，默默在工作崗位，還有一群長榮航空一線工作人員，已經連續五天，每天在處理所有旅客的問題，到底誰該被同情?誰該被慰問?

以獲利表現來說，長榮航空去年稅後淨利65.52億元，每股稅後純益為1.5元，當年度發給員工四個月的年終獎金，這也是長榮航空連續四年發放四個月年終獎金；然而根據統計，長榮航空過去18年來的獲利加總，每年的平均獲利僅9億元，代表長榮航過去的營運是很辛苦的，現在漂亮的營運成績，是走過一段篳路藍縷的路，公司獲利時，也每年的獲利也用年終獎金跟員工分享。

企業經營要評估長期性營運，一家績優的公司不可能用現在獲利，不視未來的營運風險，選擇走上寅吃卯糧路，過去當長榮航經營遇到困境大虧時，需要有人拿錢出來搶救公司，還不是這些股東會拿錢出來，所以企業的經營是有許多經營風險要考量。

當長榮航空給空服員的薪資各種工作條件，都優於勞基法及飛安法後，企業經營與員工福利，不只是經營者要思考，爭取勞工權益勞工也員工也要好好思考，畢竟賠錢的事業是沒有人想要做的。

企業經營並非慈善事業，企業經營不以獲利為考量，把所有的獲利發給員工，經營者投錢、投心力，最終什麼沒有，這不是企業經營之道。

長榮航空面臨成為成立以來30年來最嚴苛的重大挑戰之一，覆巢之下無完卵，唯有公司穩健營運才能不斷的步提升勞動條件。

桃空職工24日上午依舊在長榮航空門口罷工靜座。 記者黃淑惠／攝影
桃空職工24日上午依舊在長榮航空門口罷工靜座。 記者黃淑惠／攝影
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長榮航空24日上午舉行股東會。記者黃淑惠／攝影
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桃空職工24日上午依舊在長榮航空門口罷工靜座。記者黃淑惠／攝影
桃空職工24日上午依舊在長榮航空門口罷工靜座。記者黃淑惠／攝影
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長榮航空股東會年終獎金
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