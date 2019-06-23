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大雨襲北市路樹突倒塌 直接壓中女騎士

長榮罷工事件 賴香伶挺工會挨批作秀

2019-06-23 21:32聯合報 記者翁浩然╱即時報導

長榮航空空服員罷工今天邁入第4天，台北市長柯文哲本月在出席中華民國工商協進會理監事聯席會議曾質疑航空從業人員罷工「這個可以嗎？」近日則主張政府應積極介入長榮罷工事件；不過，北市勞動局長賴香伶今天傍晚到長榮空服員罷工現場，晚上還在臉書發文力挺，並批評資方的反制手段「無理又霸道」，隨後還遭網友批評作秀。

賴香伶表示，她今天傍晚到長榮空服員罷工現場，給在大雨中堅持到底的勞工朋友們加油打氣；罷工至今，長榮資方祭出不少反制手段，甚至委託律師到法院對工會幹部提出損害賠償天價的告訴，這種恫嚇及打壓工會的作法既無理又霸道，更無助於解決問題。

賴香伶也說，「希望社會能用更大的包容心來看待這些年輕姐妹們，為改變自己的職場環境展開的行動，並對她們表達支持與鼓勵！」

但賴的臉書在發文才不久立刻遭網友留言「沒有考慮聽聽辛苦的地勤聲音？還是旅客權益與飛安不是您重視的？」「真真辛苦的勞工正在收拾殘局，請局長也撥空關心一下」、「局長有去關心過人數多更多，堅守崗位為旅客處理簽轉的地勤和營業同仁嗎？難道只有參加罷工的才叫勞工嗎？還是您跟勞動部長一樣，只是想在鏡頭前作秀而已？」

「局長，你是不是沒有去桃園機場看地勤人員，他們一直不斷的幫旅客轉簽，和安撫他們的心情，你讓我太失望！」也有疑似地勤人員張貼地勤人員安撫旅客的照片說「局長，真正的勞工在這裡」。

長榮航空空服員罷工今天邁入第4天，北市勞動局長賴香伶今天傍晚到長榮空服員罷工現場...
長榮航空空服員罷工今天邁入第4天，北市勞動局長賴香伶今天傍晚到長榮空服員罷工現場，晚上還在臉書發文力挺，並批評資方的反制手段「無理又霸道」。圖／取自賴香伶臉書
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罷工長榮航空地勤
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