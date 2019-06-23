MIT物美價廉 福七帶著台灣太空產業夢想起飛

2019-06-23 12:05 中央社 台北23日電



福衛七號蓄勢待發，不僅使用全程參與台灣衛星計畫的本土品牌天線元件，更首度使用完全由台灣自主研發的衛星操控系統。25日順利升空後，將正式開創台灣太空產業新契機。

福爾摩沙衛星五號是台灣第一枚設計、組裝到測試皆由國人自主發展的高解析度遙測衛星，它的成功發射，是台灣太空發展史的重要里程碑。在福衛五號成功的基礎上，進一步提升本土太空技術能力，建立國內太空產業鏈，是台灣下一階段太空發展的戰略目標。

福衛七號將於台北時間6月25日發射升空，是台灣與美國雙邊最大型的科技合作計畫，計畫主持人朱崇惠說，當時有跟製造衛星本體英國廠商（SSTL)要求，多採購台灣生產元件，像測試設備部分跟漢翔合作，衛星天線則是由芳興科技製造，「是唯一跟著福七上太空的國內元件」。

隱身在汐止工業區內，工廠門面與週遭環境毫不起眼，但芳興科技（勝利微波）卻從1995年承製福衛一號天線開始，24年來在台灣所有衛星計畫中拿下「全勤」紀錄，無役不與。

2016年勝利微波被併入芳興科技，現任芳興科技專案管理部協理干明均強調，衛星天線是要上太空的，環境檢測也非常重要，以福五、福七為例，露出在衛星外面的天線，要能承受正負100度至110度的高低溫，也要能承受上太空的劇烈搖晃，非常講究天線品質的穩定性及可靠性，因此從領料開始就一步步把關，每個測試都要有人簽名負責，並覆核檢查。

勝利微波資深員工、現任芳興科技研發工程部副總經理朱晉儀表示，衛星不僅造價高，上了太空出問題也很難修復，因此所有的零配件都很重要，光是材料選用、製程認證費用就是一筆大數目；幸好第一次承作福衛一號天線時，有政府支持、國外顧問公司指導，並提供很多可靠度參數，減少本土企業的學習時間。

干明均也說，有上過太空的實戰經驗，等同拿到「燙金」的保證，雖然芳興科技公司規模不大，卻是台灣的隱形冠軍，目前除了韓國、新加坡、阿拉伯大公國已採購芳興科技天線產品外，連烏克蘭也來電詢問。

不僅有老將也有新兵，國家太空中心向國外購買的衛星操控軟體，每次因應新的衛星任務，只要稍微調整軟體，都必須付昂貴的專利費給國外開發商，福衛七號將首度使用由台灣自主研發的衛星操控系統，擺脫處處受制於人的困境。

中鼎集團新鼎系統公司協理范銘雄表示，雖然福衛五號子系統採用由台灣本土團隊研發的衛星操控軟體系統，並成功運作，但主系統仍沿用外國的操控軟體。為培養本土的衛星產業供應鏈，太空中心特別與新鼎共同研發衛星操控軟體系統，由太空中心提供衛星操控的實際經驗，由新鼎轉換成系統程式。

他強調，藉由多年的多重衛星任務操作技術與經驗，這個純國內廠商自主研發的地面衛星操控軟體系統，主要是負責衛星地面站的操控系統，以及衛星排程系統，可降低對國外系統的依賴，並提升國內軟體工程於衛星操控領域的技術能力。

范銘雄指出，因為不是經由國外軟體開發商技轉，而是由「使用者」提供操作經驗，再由新鼎著手寫成控制系統程式，開發過程需要不斷的摸索、磨合，但只要這次福衛七號升空後，主系統能夠成功採用台灣自主研發的軟體運作，即代表台灣的衛星操控軟體成功跨入衛星產業。

芳興科技總經理李袗華認為，貝佐斯、馬斯克等企業大亨很早看到太空技術的發展潛力，因此BlueOrigin、SpaceX等太空公司應運而生，加上未來5G發展也要靠衛星，台灣太空產業打入國際市場勢在必行。她說，「機會已經來了，但要提早布局」。

不過，李袗華也提出中小規模企業經營的困境，她說，台灣衛星發射間隔2年至11年不等，廠商空有技術卻沒有舞台發揮，無法帶動產業發展，也難推動台灣太空技術「產業化」，更無法吸引更多優質人才投入。

朱晉儀也說，當年從台大電機系畢業，騎著摩拖車七彎八拐找到到勝利微波公司面試時，還曾一度想「真的要去這公司上班嗎？」卻因為太喜歡「高難度的工作」，至今仍留在公司為微波傳訊努力，「同學公司的平均薪資都已經不知道是我的幾倍」。

在國家太空中心主導下，產學研界已成立「台灣太空產業發展協會」，徵召產學研界共同參與第三期太空計畫。李袗華表示，台灣製造「物美價廉」，組成產業協會參展是要讓其他國家知道台灣不只是製造零件，還可以組裝、測試，提供整個系統的解決方案，目前芳興科技也已可以承作整個地面站的完整規劃及建造。

行政院已核定太空科技長程發展計畫，自2019年起至2028年止10年間，將投入251億元，結合產學界能量，自主開發10顆衛星，打造台灣太空產業國家隊。