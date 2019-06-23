長榮空服罷工衝擊大 預告期喬不攏交部再拋授權期

2019-06-23 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今是長榮空服員罷工第四天，共取消315航班、衝擊6.5萬人，交通部今上午10時再度召開應變會議。會後王國材表示，交通部立場是希望日後可以訂定預告期，若無法也可以有「授權期」，至少讓旅客知道罷工的起迄時間，好做後續處理。

交通部應變會議上午10時召開，由交通部長林佳龍主持，會後王國材說，今天是第五次應變會議，長榮航空也有派代表，部長有要長榮多點耐心，趕快跟勞方就整個問題做解決，讓勞資爭議落幕。

王國材說，今天共有180架次，取消113架次，影響25352人次，運能37％，明天開始都能維持四成左右運能。王也說，目前受影響旅客長榮有做妥善處理，包含簽轉、改期或是取消等，至於昨桃園機場湧入500多個旅客做候補，是因為昨天長榮有宣布下一周影響的航班，所以一時才會有較多旅客湧進，目前現場也已經都處理好。

針對林佳龍昨天所提的罷工預告期，王國材說，交通部的立場就是覺得有需要這個預告時間，若無法可以考慮有授權期，意即訂出罷工可能開始跟結束的時間，讓旅客知道幾月幾日到幾日會罷工，好有心理準備跟處理。

王國材說，授權期同樣能達到勞方希望資方有損失的目的，同時旅客權益又能做較妥善的處理，尤其是國際線，會跟勞動部在這方面努力。

至於罷工會到何時？王國材說目前後勞動部也都再努力，希望29日前可以落幕，因為長榮目前也已經暫停29日前的訂票，這是個最好的時間點。