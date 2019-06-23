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傳有長榮空服反悔罷工想服勤 工會證實透露人數

食品展成跳板 台灣月餅鋪貨美國好市多、大華

2019-06-23 10:45經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

外貿協會主辦，以五展合一的方式展出的「台北國際食品展」、「台北國際食品加工設備暨生技/製藥機械展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」和「台灣國際清真產品展」，四天觀展人數天天較上屆成長，總買主數突破6萬人。

貿協表示，主要買主來源國包含中國大陸、日本、菲律賓、香港、南韓、美國、新加坡、泰國、越南與印尼

展覽首兩日舉辦的「2019年國際食品通路商採購大會暨清真產品洽談會」邀請16個國家地區41位國際買主前來參加與國內138家食品業者，現場洽談熱絡。

北美Costco唯一亞洲食品進口代表IBC Food，特地來台採購月餅、鳳梨酥等伴手禮禮盒，預計下半年鋪貨於全美Costco、美國大華超市旗下168 Market和加拿大T&T supermarket ，亦瞄準台灣流行特產及台灣創新食品。

食品五展期間，外貿協會亦接待了韓國農協、新加坡馬來商會、新加坡食品廠商聯合會、廣西糧商會、波蘭訪問團等多個國際參訪團，大力推動台灣食品產業的國際對接。

來自馬來西亞悅旺貿易有限公司買主參觀台北食品展多年，直言台灣的產品在當地相當受歡迎，此次前來也注意到世貿一館與以前不同，成為食品專館，展商變多，不論是南港或世貿現場都可以看到新商品。來自阿根廷的Hospital Italiano de Buenos Aires的客戶表示台灣有機食品品項較其他國家豐富，是讓他們再度來台觀展採購的原因。

因應印尼清真認證新法今年10月上路，特別邀請印尼官員介紹這次改制，提醒廠商需要注意的事項，業者參與踴躍反應熱烈。

食品五展中，國外買主對於台灣食品包裝機械相關有興趣。圖/外貿協會提供
食品五展中，國外買主對於台灣食品包裝機械相關有興趣。圖/外貿協會提供
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