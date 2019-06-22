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長榮罷工預計11天取消873航班 衝擊超過17萬人

2019-06-22 23:00聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

長榮航空空服員罷工第三天，仍未重啟談判，罷工結束日未定，長榮約剩四成運能，影響持續擴大。長榮今天公布最新班表，估計從罷工第一天6月20日算起至6月30日，將累計取消873航班，衝擊超過17萬人。

根據長榮公布班表，明天從台灣航班預計取消54班，分別為桃園機場出發取消45航班、松山機場出發取消2班、台中機場出發取消5班、高雄小港機場出發取消2班，影響約1萬1千6百名旅客。回台預計取消59班，分別為返回桃園機場共計取消50班、返回松山取消2班、返回台中取消5班、返回高雄小港機場取消2班，影響約1萬3千名旅客。

6月24日總航班181班，取消108班，受影響旅客約2萬3000人。台灣出發取消航班部分，桃園機場44班、松山機場2班、高雄機場4班、台中機場2班，影響1.1萬人；返台部分，桃園機場取消48班、松山機場2班、高雄機場4班、台中機場2班，影響1.2萬人。

6月25日總航班179班，取消103班，受影響旅客約1萬9700人。台灣出發取消航班部分，桃園機場43班、松山機場2班、高雄機場5班、台中機場2班，影響1萬人；返台部分，桃園機場取消42班、松山機場2班、高雄機場5班、台中機場2班，影響9700人。

6月26日總航班178班，取消102班，受影響旅客約2萬人。台灣出發取消航班部分，桃園機場43班、松山機場2班、高雄機場5班、台中機場2班，影響1萬人；返台部分，桃園機場取消50班、松山機場2班、高雄機場5班、台中機場2班，影響1萬人。

6月27日總航班181班，取消105班，受影響旅客約2萬人。台灣出發取消航班部分，桃園機場42班、松山機場4班、高雄機場5班、台中機場2班，影響1萬人；返台部分，桃園機場取消42班、松山機場4班、高雄機場4班、台中機場2班，影響1萬人。

6月28日總航班192班，取消114班，受影響旅客約2.3萬人。台灣出發取消航班部分，桃園機場47班、松山機場2班、高雄機場5班、台中機場2班，影響1.1萬人；返台部分，桃園機場取消48班、松山機場2班、高雄機場6班、台中機場2班，影響1.2萬人。

再加上6月29日及6月30日目前預計各取消17班及9班，總計11天累計取消873航班，影響超過17萬人。

長榮航空空服員罷工進入第三天，持續在長榮南崁運航大樓前抗議。 記者林澔一／攝影
長榮航空空服員罷工進入第三天，持續在長榮南崁運航大樓前抗議。 記者林澔一／攝影
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