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韓國瑜台中造勢唱「堅持」 萬人手機燈海聲援美翻

長榮釀史上最大空運癱瘓 專家：最慢6月底清理戰場

2019-06-22 21:26聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

長榮航空空服員20日罷工至今4天取消315航班、衝擊近6萬5千人，相較2016年華航空服員罷工3天取消122航班，今年2月華航機師罷工7天取消214航班，長榮空服員罷工已創下台灣空運史上最大癱瘓紀錄。

長榮航空今原訂188航班取消113航班，運能剩不到四成，評估至28日前運能皆在四成左右。勞資重上談判桌之日未定，雙方恐打持久戰，長榮取消航班已規畫至30日，預估11天累計取消874航班，影響人次不斷擴大。

桃園市空服員職業工會將於29日、也就是罷工第10天時，由會員討論決定退場機制。航空專家判斷，最晚6月底前清理戰場，因7月旺季簽轉難度高，乘客影響更廣泛，風向對工會不利，強大輿論壓力將使工會站不住腳。長榮未違反勞動或民航法規，加上其日式管理風格絕不會妥協，工會若不盡快尋求解方將全盤皆輸。

交通部前部長陳建宇表示，長榮是全民營公司，政府無權介入，只能呼籲勞資雙方回到談判桌，再評估哪些爭點可較好達成共識。政治大學勞工研究所教授成之約也認為，交通部持有華航官股，能掌握較多空間及籌碼，但面對長榮只能道德勸說。

目前勞資雙方難以重啟協商的癥結點，在於禁搭便車條款及勞工董事兩大訴求毫無共識。長榮大學航運管理學系教授黃泰林指出，勞工董事跟股東會職權有關，毫無討論空間，至於禁搭便車條款，國外確實有談成禁搭便車的案例，但多半是運輸業以外其他行業；工會若堅持禁搭便車應拉長戰線、未來慢慢爭取，而非急於一時。

長榮航空空服員罷工進入第三天，持續在長榮南崁運航大樓前抗議。 記者林澔一／攝影
長榮航空空服員罷工進入第三天，持續在長榮南崁運航大樓前抗議。 記者林澔一／攝影
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長榮航空罷工空服員
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