訂罷工預告期 勞動部過去反對今態度鬆動：開放討論

2019-06-22 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



長榮空服員罷工越演越烈，勞資雙方目前僵持，尚未談妥重啟協商，交通部長林佳龍今清晨由貝斯飛抵桃園國際機場，趕回交通部主持應變會議，會後受訪除呼籲勞資雙方盡快重回談判桌，林佳龍更強調應明確訂定罷工預告期，對此，勞動部長許銘春透過幕僚表示，勞動部認為現行「勞資爭議處理法」已具備實質的罷工預告性質，但若外界有其他聲音，日後將開放討論，針對勞資爭議處理的法治程序上做通盤考量。

勞動部長許銘春先前曾在立院表態，勞動部反對在「勞資爭議處理法」設置罷工預告期，但若在產業各別專法如「民航法」內規畫，勞動部會尊重交通部，林佳龍今則再提應明確訂立罷工預告期。

許銘春今透過幕僚表示，現階段討論罷工預告期，其實無助解決這次長榮航空的勞資爭議，眼前最重要的是化解勞資雙方歧見，促使雙方重回談判桌。

幕僚轉述，台灣工會罷工程序和國外不同，需先提勞資爭議調解，調解破裂後，再經工會全體會員無記名投票過半數後才能取得合法罷工權，反觀國外取得罷工權相對容易，因此才有罷工預告期的設定。