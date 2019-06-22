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罷工預告期入法？朝野都有立委反對

2019-06-22 15:06聯合報 記者程嘉文╱即時報導

長榮航空空服員發動罷工，從宣布到生效只有兩小時，引發外界「突襲」抱怨，企業界與部分媒體，也再度鼓吹罷工必須強制預告的主張，今天返台的交通部長林佳龍，也說目前法律對罷工的預告期規定不明。對此，民進黨立委葉宜津、陳明文等人都已提出民用航空法修正案，增加罷工預告期規定，但黨團內部目前並無共識，暫時不會處理。國民黨團總召曾銘宗對此也質疑：「民進黨真的敢推嗎？」

葉宜津、陳明文提出的修正案，明訂罷工必須提前一段時間，以書面方式預告。葉宜津版的預告期是七天，陳明文版則必須提前30天。

對此，出身工運的民進黨立委鍾孔炤說，目前我國法律規定，發動罷工的門檻其實不低，要先兩次調解失敗，會員大會通過提案後，再經全體會員投票過半，才取得罷工權。實在勞工投票、取得合法罷工權的過程，就等於預告期；以這次長榮航空來說，整個勞資爭議時間長達兩年多，也已達到冷卻期目的，排除一時衝動的可能。

鍾孔炤也批評，長榮航空在勞資爭議期間不斷放話恐嚇，其實已明顯違反法律規定。而工會在投票前就宣稱，超過八成支持才會發動罷工，最後贊成票達到96%，勞方的長期不滿可見一斑。

國民黨立委蔣萬安認為，罷工是勞方的最後手段，如果在經過法定的程序取得罷工權後，又必須提前預告發動日期，等於是政府協助資方扼殺勞方的罷工權，因此他反對修法增訂強制預告。

黨團總召曾銘宗說，強制預告當然有利於業者或消費者應變，但對於勞方而言，最後的殺手鐧等於就「殘廢」了。目前全球各國對此規定不一，國民黨團的立場是，此一題目還需要更仔細的研究與討論，配合國內產業狀況。但他認為，目前執政的民進黨，根本不敢真正碰觸這個爭議話題。

參與罷工的長榮空服員，在公司前靜坐抗議。報系資料照
參與罷工的長榮空服員，在公司前靜坐抗議。報系資料照
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罷工長榮航空國民黨
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