致力提升回收紙的再利用率 正隆植樹淨灘慶60周年

2019-06-22 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



正隆紙廠竹北廠今天歡慶60周年，員工以植樹、淨灘方式來慶祝「愛不紙息」概念，正隆總經理蔡東和表示，正隆近年來積極回收紙類、紙容器，並以再生能源製成新品提供給民眾，鄰國如日本使用再生紙漿比例達65％，而台灣僅5％左右，期望能透過政府、企業攜手，創造對環境更友善的循環經濟。

以生產紙類、衛生紙而聞名的正隆公司統計，2018年正隆使用超過180萬噸的回收紙資源，再製成各式紙製品，其中近70％回收紙來自台灣本地，回收紙再利用率高達92.6％，不過蔡東和也指出，台灣再生衛生紙使用比率僅有5％左右，相較鄰近的日本65％，仍很有大的努力空間。

蔡東和表示，近年正隆提供回收紙漿的使用比例，來源包含向鄰近公司收取辦公室用紙與書報雜誌，也回收便當盒、牛奶盒等紙容器。

雖然紙容器需要經過特殊處理，才能分離成塑膠膜和紙纖維，處理較費工耗時，成本也相對提高，但為了創造永續經營的環境，「我們朝著這個方向繼續努力。」而從紙容器中移除再生紙漿用不到的塑膠膜部分，公司也會再次利用，例如重新回收，或是做為燃料產生熱能發電等。

蔡東和說，雖然公司一直積極推廣使用再生紙，但公司的力量畢竟有限，期望透過政府與企業攜手，帶領社會大眾慢慢習慣使用再生紙，提升再生紙的使用率，達到循環經濟的目標。