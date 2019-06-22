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東陽總裁吳永祥：汽車輕量化時代來臨

2019-06-22 13:36經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

全球推電動車市場趨勢已經成型！東陽總裁吳永祥指出，新能源車成為未來新趨勢，鈑金件開始會被新型態的輕量塑膠件取代，尤其塑膠件質量輕、價格合理，隨著新技術、新工法、新產品，未來全球汽車的內外裝將朝向輕量化。

根據相關統計，汽車零組件業界認為，2027年會是一個交叉年，將會出現燃油車、電動車各半情況，為了這樣的市場商機，整車廠不再用過去設計車款的方式，為了省電輕量化成為明日汽車發展主流。

吳永祥也不諱言的指出，全球車廠當中，只有Tesla用電動車的角度來設計車款；其餘的車廠才開始也開始用電動車的角度設計車款，BMW的i3s就是傳統車廠開始進軍節能車的漂亮車款，輕量化特性已經完全浮現，這樣也訴說著環保電能的內涵。

東陽已經開始全面布局搶攻輕量化市場商機，隨著新能源車來臨，輕量化已經成為趨勢，目前也有多款車開始採用塑膠外觀，開始取代厚重的鈑金件，塑膠是輕量化最好的原料之一。

目前東陽已經承製的新能源車的共有11家20款；無論汽車未來如何發展，對追求「輕量化」需求只增不減，東陽研發技術包括引擎蓋、葉子板、車門板等汽車外部鈑件，都可以用塑料製作，還可以直接轉為生產引擎蓋、車門板等大型零件，無須額外投資，東陽也是國內零組件業者當中，順利搭上新能源汽車商機的業者。

東陽總裁吳永祥汽車輕量化時代來臨。 記者黃淑惠／攝影
東陽總裁吳永祥汽車輕量化時代來臨。 記者黃淑惠／攝影
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東陽持續擴大資本支出，打造全新產線打造超強競爭力。 圖／公司提供
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