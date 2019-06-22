影/台中國際機場人潮多 長榮取消6班機

2019-06-22 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中國際機場今天出現假日搭機人潮，長榮航空空服員罷工，台中機場今天長榮班機取消來回6班機，有乘客到長榮櫃台問何時復工，櫃台人員致歉說，還沒接到通知。

今天是周六，台中機場一早有很多旅客到機場等候搭機，旅行團也多，國內線國外線都有人潮。

長榮航空台中機場今天取消國際線，來回共6班機，立榮航空台中機場今天班機正常起飛。