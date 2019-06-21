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長榮空服員無預警罷工 高旅行公會：應強制定預告期

2019-06-21 23:25聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

對於長榮航空公司空服員罷工，高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良昨天用「強力譴責」、「不能拿旅客和旅行社當籌碼」表達不滿，疾呼政府府訂相關法令規定包括航空公司人員在內，如果要罷工，必須有至少3星期的預告期，不能突襲式罷工。

吳盈良說，尊重長榮空服員的權益，可是要罷工也要用同理心為旅客、旅行相關業者著想，不能突襲式的罷工，至少要有3個星期的預告期讓旅客、旅行相關業者做準備，現在長榮空服員20日下午2時許宣布當天下午4時起開始罷工，造成很多人出不去，已出去的回不來，旅行團努力轉到其他航空公司，可是目前是進入暑假的旺季，各家航空公司的機位都很滿，也很難消化長榮的旅客。

「設身處地想想，如果是空服員們家人出國卻因罷工回不來，或者預定出國處理重要事情卻因罷工延遲，空服員們又做何感想？」吳盈良說，已出國的團體沒有機位回來，要是身邊沒有多少錢，是不是成為「遊民」？

吳盈良表示，旅行社出的團因罷工事件出不了，或者改搭其他航空公司班機，增加出來的費用，旅行社要如何求償？如果旅行團行程受影響，預定的飯店、餐廳也都受影響，這些損失要誰來賠？旅行社的員工為了處理各團的出入境搭機問題，一個個加班，旅行社是一例一休，可是長榮這樣罷工，不加班處理，已經出去的旅客要怎麼辦？

他呼籲政府不能坐視不管航空公司罷工事件，應訂法明定罷工規則，至少要有一定期限的預告期，例如航空公司罷工，預告期至少要3個星期，讓所有旅客、旅行相關業者提早因應。

長榮航空罷工，今（22）日從高雄國際機場出發的7個航班全部取消，影響1190名乘客，其中團客有583人，散客為607人。

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