兩岸自由經貿論壇／劉憶如：全球化加速 金融邁步

2019-06-22 03:14 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 林則宏 ／上海21日電



台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如指出， 6月17日「滬倫通」正式啟動，標誌中國金融市場又向前邁進全新的一步。不僅是證券市場，大陸債券市場、外匯市場也正積極與國際接軌，並開放中國的資金能到世界各地進行實質投資及海外併購。

她指出，這將使得中國與世界的融合更進一步，也將為中國經濟及社會發展帶來更具高質量的未來。

劉憶如昨日在「第六屆兩岸自由經濟論壇」專題演講中表示，長久以來，中國大陸各行各業發展得非常好，但中國的股票市場卻一直相對落後於其經濟發展。對此，國際間從未看過一個經濟體，長時間快速發展，但股市卻一直上不來，且波動非常大，其實與陸股散戶投資人占比過大有很大關係。

繼2014年11月「滬港通」、2016年12月「深港通」之後，「滬倫通」也於上周正式啟動。此外，MSCI今年將分階段調高A股權重，並首度納入創業板，預估未來還會有更多指數也會納入A股。大陸股市正在加快對外開放和與國際接軌。

另外，大陸債券市場今年起也加快邁向與國際接軌之途。包括4月陸債首次被納入國際三大主流債券之一的「彭博巴克萊全球綜合指數」。明年11月前，364檔陸債及政策性銀行債券，也將以每月遞增5%的比例，在20個月內達成100%納入全球指數的規劃。