兩岸自由經貿論壇／台陸分工 添國際競爭優勢

2019-06-22 03:13 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 林則宏 ／上海21日電



上海市社科聯專職副主席權衡 特派記者林則宏／攝影 分享 facebook

復旦大學經濟學院原院長袁志剛 特派記者林則宏／攝影 分享 facebook

面對當前美中貿易戰與全球貿易保護主義興起，昨日在本報與上海社會科學院共同舉辦的「第六屆兩岸自由經貿論壇」中，與會學者一致認為，堅定不移推動「改革開放」是中國大陸最重要的應對作為。在這個過程中，兩岸也應在合理分工的基礎上，推動產業鏈與價值鏈的深度融合。

本屆兩岸自由經貿論壇主題為「推動對外開放與經濟高質量發展」，由蘇州大學、交通銀行台北分行、上海世界經濟學會、第一財經日報等單位協辦。昨日上海場論壇開幕式由主辦單位之一的上海社會科學院副院長朱國宏主持。

上海社會科學院黨委書記于信匯致詞表示，中國改革開放已到了新階段。去年中共中央經濟工作會議就提出，要構建全方位開放新格局，推動由商品和要素流動性開放向規則等制度性開放轉變，這將是中國推動全方位對外開放的努力方向。

于信匯指出，兩岸經貿合作也應在合理分工的基礎上，進一步推動產業鏈與價值鏈深度融合。例如在「一帶一路」項目推進中，兩岸不僅應建立協商合作基礎，更應著眼未來共同規劃，讓雙方在合作中效發揮彼此優勢，從而提升兩岸產業在國際分工中的地位和競爭優勢。

上海市社科聯專職副主席權衡在主題演講中表示，針對當前國際形勢，大陸高層的判斷是，「中國經濟發展的外部環境正在發生深刻變化」；中共總書記習近平也說，「我們正在面臨百年未有之大變局」。他指出，面對此一變化就需要思考，如何重新定位中國對外開放戰略。

權衡表示，大陸態度十分明確，就是堅定不移地推動改革開放。針對全球性問題與矛盾，以及全球治理體系完善的新問題，中國必須發揮身為世界第二大經濟體應有的角色與作用，提出「中國方案」、貢獻中國智慧。

權衡指出，「新時代」中國對外開放的重點之一，就是要透過開放倒逼改革，推動從製造業開放為主，向服務業開放為主的新階段轉變，包括教育、醫療、物聯網、文化、金融等核心服務業都應對外開放。

他強調，只有開放，中國的服務業才能像製造業一樣強大起來。

復旦大學經濟學院原院長袁志剛提出，面對當前新的世界格局，中國應採取「東西聯動」的應對策略，進一步實現中國在全球產業鏈中的位置躍升。

「向東」，可通過中日韓區域貿易，美中、歐中間的產業鏈合作，實現對中國企業的技術轉移和產業升級；「向西」則是與新興市場的資源型國家和勞動密集型產業國家，重新進行製造業產業鏈的國外布局與國內布局。

東方證券首席經濟學家邵宇提出應對美中貿易摩擦的18條建議。其中，對外八條戰術包括，貶值匯率、重配外匯存底等「戰略威懾」，以及在服務貿易投資，威懾重點但可替代的跨國企業；減稅開放拉攏G6、中日韓東協一體化等。