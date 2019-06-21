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新北亞馬遜AWS成果發表／人體骨幹分析技術 拓及日星港

2019-06-21 23:24聯合報 記者魏翊庭／新北報導

「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」昨辦「創新者聯盟」成果發表會，是該中心首度成...
「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」昨辦「創新者聯盟」成果發表會，是該中心首度成果展。 記者魏翊庭／攝影
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「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」昨首辦「創新者聯盟」成果發表會，安排10組新創團隊上台介紹自家研發成果及產品，並邀請新創、創投業者、天使投資人代表出席，有團隊已經跨足國際市場。

該中心第一期共招募21組團隊，在專業輔導團隊及亞馬遜AWS雲端資源及技術協助下，已有新創團隊跨出國際。如人工智慧影像分析平台「雲守護安控Beseye」，獨家研發人體骨幹分析技術，透過攝影機分析人的行為及特徵，精準度高過市場上人臉辨識技術的3成以上，已拓及日本、新加坡及香港等。

雲守護初期先蒐集資料，包括年齡及行為，後來開始採亞馬遜AWS雲端技術，投入雲端計算，已擴及國外市場。日本東急電鐵就是雲守護的客戶之一，東急引進該技術以減少日本每年超過千件鐵道意外，系統可感應出是否有長輩跌倒，及早回報給列車。

此外，雲守護也可分析消費者行為，進而讓客戶調整行銷策略。假設原先以為買粉紅色衣服是女性居多，透過資料分析後發現，竟是男性為大宗，客戶就可以調整行銷手法。

新北市經發局表示，去年8月新北市與全球科技公司亞馬遜AWS及藍濤亞洲共同合作成立「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」，新北市擁有充沛的人力及多元的產業，境內人口已正式突破400萬人，大專校院有24所，每年畢業生超過3萬5千人，並擁有27萬家企業及2萬家工廠，具產業群聚力量。

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