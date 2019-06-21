親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

熱到快中暑！ 氣象局一張圖說明什麼時候會降溫

多圖／44歲李玟狂秀24吋蠻腰 美魔女嗨爆小巨蛋

長榮空服罷工期間 新一代波音夢幻客機抵台

2019-06-21 21:19經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

長榮航空空服員進行突襲式罷工期間，長榮航空第一架波音787-10客機（國籍編號B-17801），於美東時間19日在位於南卡羅來納州的波音工廠舉行交機典禮，長榮航空機務本部副總經理郭俊義代表前往接機，並與波音民用飛機集團787計劃副總裁兼總經理布拉德•扎貝克(Brad Zaback)簽署交機文件，台灣首架波音787-10於美東時間20日飛渡，經過約16小時飛行，台灣時間21日下午2時30分抵達桃園國際機場。

長榮航空波音787機隊規劃引進24架，四架787-9已於今年5月全數交付完畢，787-10自6月起導入，今年規劃共交付四架，預計2022年全數交機。787-10夢幻客機最大滿載航程為5,900海哩，可由台灣直飛本公司亞洲各航點、澳洲布里斯本，機艙內採兩個艙等設計，配置有34個皇璽桂冠艙、308個經濟艙，共342個座位數。

波音787-10進行相關整備工作後，預計在6月28日開始飛航香港航線，7月再投入日本航線，今年第4季飛航澳洲布里斯本航線，未來亦將運用於兩岸航線。波音787-9的部分，現已用於東京、大阪、名古屋、香港與維也納航線，預計於2020年第一季開始投入溫哥華航線。

波音787機型大量採用輕量化的碳纖維等複合材質，大幅降低機身重量，較傳統鋁合金機身不易產生金屬疲勞與腐蝕現象，降低維修成本，以LED照明設備取代螢光燈管，可減少約一半的耗電量，加上配置奇異公司所生產的最新型GEnx引擎，比起舊型廣體客機可減少約20%的燃油消耗與溫室氣體排放，高效能的燃油效率與航程能力將可提升長榮航空的營運績效。

在機艙舒適度方面，波音787夢幻客機導入最新型的空氣過濾系統可提高機艙內的空氣清淨度。同時，大量運用複合材質的787客機，其機身擁有更高的氣密性，相較於傳統客機，787客艙濕度可提高三至四倍，除此之外，更能有效控制艙壓，將艙壓由8,000英呎降低至6,000英呎，有助於提高搭機旅客血液含氧量及減輕常見的暈機與不適。新設計的發動機整流罩可大幅降低噪音，讓旅客享有更舒適、優質的空中旅程。

長榮航空第一架波音787-10客機（國籍編號B-17801），於美東時間19日在...
長榮航空第一架波音787-10客機（國籍編號B-17801），於美東時間19日在位於南卡羅來納州的波音工廠舉行交機典禮，台灣時間21日下午2時30分抵達桃園國際機場。圖／長榮航空提供
分享

長榮航空波音航線
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

影／長榮航空波音787-10夢幻客機首架 低調交機

2019-06-21 17:33

超商24小時不打烊真相！日本門市財報試算揭露：原來深夜關門，總部虧得比加盟主多

2019-06-21 15:17

最新發展╱長榮台北、桃園下午3點半提告空服員工會

2019-06-21 14:48

出國旅遊 不可不知的最安全與最危險

2019-06-21 13:45

長榮罷工17小時 靜坐空姐撐陽傘苦撐

2019-06-21 09:41

小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？

2019-06-21 09:18

繁榮大高雄論壇／王錫欽 培植新興產業聚落

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／吳田玉 提三個同心圓概念

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／王克舜 做好環保創造雙贏

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／升級製造業 強化三大科技

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／張麗蓉 要抓緊三大助力

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／曾東茂 商辦投報率估5%

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／莊志成 價平量漲穩信心

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／房市擁「四低」 業界同聲按讚

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／鄭家鐘 微創新吸引人流

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／林子寬 規劃新景點留客

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／陳志鴻 僵化法令快鬆綁

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／翻轉觀光業 打造亮點城市

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／韓國瑜：市府換位思考 扮投資加速器

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／葉匡時：二誘因 讓錢進來

2019-06-21 02:39

高績效教練／翻轉領導力 養成菁英團隊

2019-06-21 02:23

職場新鮮人／換位思考 多走一哩路

2019-06-21 02:23

策略經營／C2M短路經濟 讓顧客直通工廠

2019-06-21 02:23

全台首座坪價百萬豪宅 致和園產權糾紛終結

2019-06-21 01:32

特力大陸事業 面臨關鍵年

2019-06-21 01:16

特力大陸事業力抗電商巨獸…陷苦戰

2019-06-21 01:16

擬三套劇本 仁武園區拚年底過關

2019-06-21 01:16

柯拔希：爭取精機業進駐仁武園區

2019-06-21 01:16

和泰車熱門車改款 供應鏈受惠

2019-06-21 01:16

仁武園區 四度叩關環評大會

2019-06-21 01:16

和泰車今年銷量 拚逆勢成長

2019-06-21 01:16

影／第一次出國就遇上罷工

2019-06-20 22:51

影／交通部急召開應變會議 王國材：罷工今影響3600人

2019-06-20 20:30

高鐵獲利創13年新高 拆解三大關鍵數字揭真相

2019-06-20 20:25

長榮罷工至少10航班取消 櫃台湧現排隊潮

2019-06-20 18:08

影／長榮空服員重啟勞資協商 不排除隨時發動罷工

2019-06-20 13:35

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 11:14

IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家小廠靠什麼本事打國際賽？

2019-06-19 13:17

長虹穩獲利 戰線擴至全台

2019-06-18 23:25
看更多

熱門文章

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

2019-06-20 22:55

長榮罷工 蘇揆：如有必要國防部出動軍機協助

2019-06-21 11:05

認定空服員工會非法罷工 長榮航空求償每天3400萬元

2019-06-21 16:35

最新發展╱長榮台北、桃園下午3點半提告空服員工會

2019-06-21 14:48

不斷更新／手上有機票嗎？長榮空服員罷工 取消班機名單整理

2019-06-21 10:10

長榮、華航罷工都遇到 女主播嘆：消費者被當俎上肉？

2019-06-21 07:47

長榮空服員罷工 分組輪班「埋鍋造飯」長期奮戰

2019-06-20 23:14

罷工衝擊擴大 長榮22日取消112航班、6月29日前不接受新訂位

2019-06-21 18:29

長榮資方要求退糾察線？勞資抗議現場一度爆衝突

2019-06-21 10:46

空服罷工影響 逾三成七長榮航班取消

2019-06-21 09:56

台幣三日內狂升5角快衝一波 專家提醒不可不知換匯技巧

2019-06-21 13:27

長榮空服罷工若持續至29日 工會：交由會員討論退場機制

2019-06-21 18:23

長榮航今日停飛71航班 最少影響營收3億元

2019-06-21 08:39

新聞分析／一場兩邊準備好的罷工 旅客最輸

2019-06-21 00:50

長榮空服員突襲罷工 周五取消71航班

2019-06-21 00:06

這家銀行超佛心！今年加薪6.67％ 生三胎補助10萬元

2019-06-21 11:09

影／長榮轉機旅客塞爆櫃台 排隊約100公尺

2019-06-21 08:22

你支持或反對長榮罷工？老天鵝投票：72％網友挺她們

2019-06-21 16:15

央行戰熱錢 台幣爆巨量

2019-06-21 00:09

影／郭台銘跪母展孝道 讓張忠謀夫人震驚又感動

2019-06-20 17:36

長榮過勞航班每月飛時破百 空服員累出滿身病

2019-06-21 11:05

白癡公主？一個空姐的告白：被「勞基法」強暴 春節、颱風天都沒雙倍薪資

2019-06-21 16:33

長榮空服罷工》為何勞資都難妥協，還恐變持久戰？其實秘密藏在航班裡

2019-06-21 12:08

長榮明運能剩37％「嚴峻的一天」林佳龍明早出面說明

2019-06-21 19:49

長榮罷工17小時 靜坐空姐撐陽傘苦撐

2019-06-21 09:41

罷工十天起跳？長榮空服員靜坐輪班表曝光

2019-06-21 13:58

超商代收費用 將可刷卡支付

2019-06-21 03:23

30元快了！新台幣盤中成功挑戰31元關卡

2019-06-21 10:29

影／長榮航空波音787-10夢幻客機首架 低調交機

2019-06-21 17:33

長榮前一晚公布取消航班 旅行社：簽轉實在來不及

2019-06-21 10:03

下周出國高峰遇罷工 其他航空業者自身難保

2019-06-21 12:12

新聞幕後／長榮空服罷工後 一位旅客的悲涼心聲

2019-06-21 16:32

第一條訴求就喬不攏…勞資協商破局 罷工不撤

2019-06-21 00:38

補償旅客、維持運量、祭出獎勵 長榮啟動3大應變

2019-06-21 00:42

群創一條龍 要打贏淘汰賽

2019-06-21 01:16

長榮罷工抗議市府 鄭文燦：罷工是手段，要爭取最大權利

2019-06-21 11:09

空軍支援疏運長榮？不是全無可能 但機率很低

2019-06-21 17:23

影／長榮罷工 陸客一夜未睡從桃機到高雄找回家班機

2019-06-21 08:08

長榮資方質疑空服員罷工糾察線 勞動部：合法

2019-06-21 11:27

被強逼幫外籍男如廁 空姐郭芷嫣現身：我是小小導火線

2019-06-21 18:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top