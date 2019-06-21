長榮空服罷工期間 新一代波音夢幻客機抵台

2019-06-21 21:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



長榮航空空服員進行突襲式罷工期間，長榮航空第一架波音787-10客機（國籍編號B-17801），於美東時間19日在位於南卡羅來納州的波音工廠舉行交機典禮，長榮航空機務本部副總經理郭俊義代表前往接機，並與波音民用飛機集團787計劃副總裁兼總經理布拉德•扎貝克(Brad Zaback)簽署交機文件，台灣首架波音787-10於美東時間20日飛渡，經過約16小時飛行，台灣時間21日下午2時30分抵達桃園國際機場。

長榮航空波音787機隊規劃引進24架，四架787-9已於今年5月全數交付完畢，787-10自6月起導入，今年規劃共交付四架，預計2022年全數交機。787-10夢幻客機最大滿載航程為5,900海哩，可由台灣直飛本公司亞洲各航點、澳洲布里斯本，機艙內採兩個艙等設計，配置有34個皇璽桂冠艙、308個經濟艙，共342個座位數。

波音787-10進行相關整備工作後，預計在6月28日開始飛航香港航線，7月再投入日本航線，今年第4季飛航澳洲布里斯本航線，未來亦將運用於兩岸航線。波音787-9的部分，現已用於東京、大阪、名古屋、香港與維也納航線，預計於2020年第一季開始投入溫哥華航線。

波音787機型大量採用輕量化的碳纖維等複合材質，大幅降低機身重量，較傳統鋁合金機身不易產生金屬疲勞與腐蝕現象，降低維修成本，以LED照明設備取代螢光燈管，可減少約一半的耗電量，加上配置奇異公司所生產的最新型GEnx引擎，比起舊型廣體客機可減少約20%的燃油消耗與溫室氣體排放，高效能的燃油效率與航程能力將可提升長榮航空的營運績效。