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長榮明天運能剩37% 交長林佳龍22日主持應變會議

2019-06-21 20:10經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

長榮空服員罷工行動進入第二天，交通部今天晚上再度召開緊急應變會議，由於罷工事件擴大，長榮航空22日預定飛航117架次，將停飛112架次，運能不足四成，交通部長林佳龍明天清晨5時趕回台灣坐鎮，上午9時將親自主持跨單位的緊急應變會議，10時20分會對外說明。

交通部政務次長王國材說，他下午前往桃園機場實地了解，由於罷工的第一天因為事發突然，很多旅客都不知情，所以機場有點亂，昨天長榮都有通知旅客，且機場出境櫃台有發放補位或簽轉的號碼牌和QRCode，旅客可以不必一直坐在那裏等，秩序還算好。

他表示，旅客基本上不是簽轉，就是改期或退票，團客部分旅行社也都協助處理，安排住宿，沒有人滯留機場，不過，今天取消的航班相當多，運能僅剩37%，疏運狀況相當嚴峻。

由於長榮已公告即日起至6月29日暫停受理訂票，而工會也打算長期抗戰，雙方的僵局一時半刻恐難化解，對此王國材認為，勞資打起來，傷害的是長榮航空，彼此都受傷，希望罷工期可以縮短，如果兩邊的最大歧見是禁搭便車條款的話，雖是一項難解的題目，但可以靠智慧想辦法找替代方案，希望雙方盡快重回談判桌來解決問題。

蔡英文總統今天出席「中壢一號社會住宅動土典禮」時，被媒體問到長榮航空罷工事件，她表示，我們很關切這次的罷工，也希望勞資雙方可以在理性基礎上，坐下來談；此外，我們也請相關主管機關要持續注意情勢的發展，尤其是在交通的順暢與旅客疏運方面，希望不要受到影響。另一方面，我們也請主管機關能夠特別注意勞工權益的保障。

而行政院長蘇貞昌接受訪問時也說，我們由勞動部、交通部來一方面希望能夠促成協議，一方面也啟動各種機制，包括國防部出動軍機等，如有必要，我們都從各方面來幫忙，希望最後能夠圓滿。

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長榮航空罷工桃園機場
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