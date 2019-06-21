長榮空服罷工若持續至29日 工會：交由會員討論退場機制

2019-06-21 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



隨著資方提告，長榮空服員罷工爭議越演越烈，桃園市空服員職業工會今表示，若罷工進入到第10天，即6月29日，就交由會員討論、決定退場機制。記者葉冠妤/攝影 分享 facebook

長榮航空態度強硬，今下午分別在台北、桃園對桃園市空服員職業工會提起損害賠償訴訟，直指空服員罷工影響公司營運，以1天3400萬元金額向工會求償，直到罷工結束。工會雖排定罷工輪班班表至6月底，也做好長期抗戰準備，但桃空職工秘書長鄭雅菱受訪時表示，昨天罷工後，就已跟會員宣告，罷工若進入第10天(29日)，將交由會員討論、決定退場機制方案。

鄭雅菱表示，公司現在以高額民事訴訟及刑事訟訴提告，只會徒增更多的社會成本負擔，長榮航空明知告不成，卻執意為之，目的是製造工會幹部、會員們的恐懼，打壓工會，讓參與罷工的空服員退縮，但就目前來看，已經有超過1400名空服員繳交證件，公司的強硬作為，並沒有阻止長榮空服員響應罷工的趨勢，工會對於法律攻防也表達樂觀，「工會站得住腳。」

鄭雅菱也再度向公司喊話，工會的態度向來有空間，在過往協商也強調工會不是非得要好、要滿，重點在於資方有沒有展現誠意，針對工會訴求拿出有所前進的對案，呼籲長榮與其花時間打法律戰、心理戰，不如好好重回談判桌，工會的協商大門一直都敞開。

不過，鄭雅菱提到，昨天宣布罷工行動後，就已經跟會員公告罷工守則，裡面提及退場機制的決策方案，當罷工進入第10天(6/29)，就會交由會員討論、決定因應對策。