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罷工衝擊擴大 長榮明取消112航班、29日前不接受新訂位

108年輔導中小企業創新轉型、世代傳承巡迴列車活動

2019-06-21 18:30文／ 台灣企銀 提供

圖／台灣企銀 提供
圖／台灣企銀 提供
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臺灣企銀秉持中小企業專業銀行精神，致力普惠照顧中小微企業的資金需求，在中小企業放款前八大銀行中，臺灣企銀以相對較小之資本、資產淨值規模，對中小企業融資佔總放款比重仍居公股銀行首位，且無論在中小企業融資家數或放款金額均名列前茅，更對基層中小企業著力最深，顯示臺灣企銀扶持中小企業的強烈使命感。

政府為積極關心微型及新創事業的成長與發展，行政院長也召集八大官股行庫董總開會，蘇院長特別重視不要讓最需要資源的微型或新創企業，因為缺乏融資而失去成長動能；為扶持當前數量龐大卻不易取得融資的新創及小微企業，臺灣企銀特別為協助資本額三千萬以下小微與新創企業取得營運所需資金，朝「小微新創融資家數三年倍增、千億活水協助中小企業」計畫目標，預計推動3年，以拓展資本額3,000萬元以下之中小企業戶數倍增至50,000戶(即新增25,000戶)，及新增1,000億元之放款量，業已函頒實施「小微+新創˙活水倍增貸款辦法」，同時也激勵營業單位積極推動，並戮力達成中小企業放款新增量及戶數目標。

該行更以主動積極的態度，整合各界資源，透過「融資+輔導」模式，協助中小企業因應「跨世代、跨領域、跨地域」(世代傳承創新轉型、國際化)的發展難題及融資挑戰，108.6.21特別結合今周刊的媒體通路優勢，舉辦「108年輔導中小企業創新轉型、世代傳承巡迴列車」啟動儀式，針對新創及小微企業，豐富原有的中小企業融資諮詢服務管道資源，也結合中小企業聯合輔導中心、管理科學學會、全國創新創業總會、全國中小企業總會及外貿協會等機構，擴大辦理全國巡迴融資實務及二代接班等系列講座，協助新創及小微企業提升財務及經營管理等專業知識，掌握市場脈動及政府各項資源，共同扶持中小企業扎穩根基、永續成長。

臺灣企銀對中小企業多年來秉持「傾聽企業的聲音，回應這塊土地的需要」之服務宗旨，更彰顯該行提供全方位的金融服務，該行將再接再厲提高致力輔導中小企業的正向能量，穩固台灣經濟根基。

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