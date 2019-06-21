影／長榮航空波音787-10夢幻客機首架 低調交機

2019-06-21 17:33 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



長榮航空新購置的波音787-10夢幻客機首架，在美國交機後空機飛渡回台灣，21日下午降落桃園機場，低調加入機隊的服務，整備後預估月底可以正式上線服勤。

新飛機交機原本是喜事，卻受到長榮空服員罷工的影響，長榮航空沒有舉辦任何歡迎儀式，僅由線上應執勤的長榮航太機務、長榮航勤地勤以及機場本部運務人員在停機坪接機。

相較空服員聚集在長榮航空總公司大門口罷工，21日下午桃園機場停機坪熱氣騰騰，機務及地勤人員默默地揮汗做好自己份內的工作，與空服員罷工的畫面形成強烈的對比。

這架機身編號B-17801號的新機，20日從美國南卡羅來納州查爾斯敦波音飛機公司製造工廠起飛，經過1萬3000多公里的越洋飛行，21日下午2時30分降落桃園機場。

根據波音飛機公司的技術資料顯示，波音787-10型客機飛行距離約1萬1750公里，長榮新機因為是空機飛渡，在沒有載重的情形下，才能不中停加油直接飛回家。

長榮航空目前已經引進4架波音787-9型客機，21日是首度引進機身長5公尺的787-10型客機。長榮航空配置，波音787-9型客機有26個皇璽桂冠艙座位，278個經濟艙座位；波音787-10型客機則有34個皇璽桂冠艙座位，308個經濟艙座位。