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認定空服員工會非法罷工 長榮航空求償每天3400萬元

2019-06-21 16:35聯合報 記者林孟潔╱即時報導

長榮航空勞資協商三度破局，桃園空服員職業工會昨天下午四點正式罷工，累積至今有近兩萬旅客受到影響。長榮航空表示，工會要求設立「勞工董事」，依法不屬於調解事項，公司今天下午到台北地方法院提出非法罷工損害賠償訴訟，罷工一天將求償3400萬元。

長榮航空委任律師鍾郡表示，是否增設勞工董事一事，本來就是股東會的職權，並非公司單方面可以決定的事情，此訴求在團體協約中沒有聽到工會有提出，而是到調解後期才出現，這是違反勞資爭議處理法第53條，讓雙方無法事前達成共識，也無法有效協商和調解。

鍾郡說，增設勞工董事本就不是調整事項的勞資爭議，和勞動條件例如工時、工資訴求無關，不是公司可以單方面決定的，因此認為此次罷工是違法行為，今天代表資方提出損害賠償訴訟。

他說，目前以公司一天損失營業收入為請求基礎，以尼莎颱風期間全面停飛的損害為依據來請求，一日損失3400萬元，被告是工會、理事長、全體理監事，將視罷工持續期間作為後續主張基礎。

長榮航空指出，桃園市空服員職業工會20日下午4時起發動突襲式罷工，於南崁長榮航空總公司大門口拉起罷工糾察線並入侵長榮航空園區，嚴重影響車輛進出，致使於園區內上班約計超過一千名員工無法正常上下班，引起員工群起不滿進而發生衝突。

長榮航空多名員工今天集體前往桃園地檢署按鈴申告，向工會幹部提起強制罪、妨礙自由等刑事訴訟。另外，公司由律師向台北地方法院遞狀，控告工會違反勞資爭議處理法。

長榮航空指出，長榮航空是純民營的航空公司，董事的選任是股東會權限，非公司與工會得協商事項，但此次工會卻以設置勞工董事當作罷工訴求之一，進而發動罷工，明顯有違法罷工之事實。

工會發起罷工行動已嚴重影響長榮航空營收、公司聲譽、財產損失，提告工會要求賠償所有損失，以捍衛13萬名股東以及上萬名員工的權益。 長榮航空不願意見到員工間的撕裂與對立，但也絕不縱容非法的行為，並呼籲員工保持理性，避免不必要的衝突。

長榮航空律師鍾郡。記者林孟潔／攝影
長榮航空律師鍾郡。記者林孟潔／攝影
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長榮航空罷工股東會
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