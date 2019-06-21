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新聞幕後／長榮空服罷工後 一位旅客的悲涼心聲

2019-06-21 16:32經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

有一位旅客投書給媒體，20日他回家的路上經過長榮航空大樓，看到這群空服員忙著爭取權益的同時，能不能也為無辜的旅客想想；也請相關的主管機關，不只是勞工權益，也顧一下搭乘長榮出遊的旅客權益吧。

他內心感慨萬千，因為他們一家人好不容易夫妻都能同時請假，即將在7月搭乘長榮航旅程可能會大受影響，他不懂，用上千萬乘客當籌碼跟公司談判爭取自身權益的行為，實在令人難以接受。

這位旅客表示，尊重參與罷工空服員的想法，但內心實在深感疑惑，如果工作這麼痛苦，怎麼不開始準備轉換工作，每個人都在工作，努力過自己的生活。

當對公司政策、福利、長官、同儕有不滿時，有人會選擇跟同事抱怨、發洩自己的不滿，然後回頭繼續工作。積極一點的人會訴諸人事尋求協助，或者是完全對這個環境死心，被迫選擇離開。許多人如果選擇罷工？應該也會失去這個工作吧。

想著自已一家人的旅遊活動可能會受到影響，萬一去不成，不只全家人出遊的計畫被打亂，還有已經支付出去的住宿預計費用，當地的火車票、各種門票用、參加當地團的行程，都可能無法退費。

空服員的確工作有其外人所不知道的辛苦，但這些出遊的旅客、洽工的旅客，平常也是辛苦工作的一群，因爭取自身權益，波及到無辜旅客的行程，實在令人難以接受。

長榮航空空服員罷工
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