房仲業者注意了 線上搜尋平台「屋比」要跨入實體通路

2019-06-21 16:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



線上搜尋平台「屋比房屋比價平台」今（21）日宣布跨入線下，成立仲介品牌實體通路「屋比房屋」；屋比房屋總經理葉國華表示，7月開始「屋比房屋」將成立首家店「屋比永和中正加盟店」，目標三年內達百店，擠進台灣前十大房仲品牌。

葉國華表示，屋比過去以房屋比價平台形式，解決購屋者貨比三家的問題，雖保障消費者對「價格」知情權，但因目前房仲品牌林立，到今年5月底為止，全台有超過4,400個品牌仲介。除了極少數業者外，多數房仲品牌都缺乏完善的教育養成體系，不僅仲介專業參差不齊，交易糾紛也層出不窮，服務更是流於自我感覺良好，消費者買賣屋仍缺乏保障。

葉國華指出，切入實體仲介主要是希望將「線上呼叫經紀人服務」擴大，並打破仲介給人資訊不透明、服務不對稱的印象，直接從第一線改革。

「屋比房屋」接下來將對所屬房仲加盟店頭進行各項「認證」，除了所有契據需經屋比總部嚴審統一使用外，還將聘請房仲金牌教練與財經、法律等專業名師，對人員進行逐項階段性的教育訓練。

此外，加盟店仲介人員除了需有經紀人或營業員資格外，還需擁有「良民證」才能上崗，並需全面接受消費者評價，搭配創新工具線上即時與消費者互動；每位同仁（經紀人、店長、秘書）都需投保「誠實保險」，只要在服務過程中與消費者因誠實問題產生交易糾紛，將藉此保險理賠機制將迅速對消費者進行理賠。

他強調，切入實體仲介通路成立「屋比房屋」後，為避免出現不公平競爭問題，已將個人在比價平台所有持股全部出清，線上線下正式做切割。