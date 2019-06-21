親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

40年前養過「很凶的大狗」 黑熊阿嬤還原經過這麼說

民宿廁所見針孔攝影機 旅客吃驚：這間評價9.2超高分

房仲業者注意了 線上搜尋平台「屋比」要跨入實體通路

2019-06-21 16:31經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

線上搜尋平台「屋比房屋比價平台」今（21）日宣布跨入線下，成立仲介品牌實體通路「屋比房屋」；屋比房屋總經理葉國華表示，7月開始「屋比房屋」將成立首家店「屋比永和中正加盟店」，目標三年內達百店，擠進台灣前十大房仲品牌。

葉國華表示，屋比過去以房屋比價平台形式，解決購屋者貨比三家的問題，雖保障消費者對「價格」知情權，但因目前房仲品牌林立，到今年5月底為止，全台有超過4,400個品牌仲介。除了極少數業者外，多數房仲品牌都缺乏完善的教育養成體系，不僅仲介專業參差不齊，交易糾紛也層出不窮，服務更是流於自我感覺良好，消費者買賣屋仍缺乏保障。

葉國華指出，切入實體仲介主要是希望將「線上呼叫經紀人服務」擴大，並打破仲介給人資訊不透明、服務不對稱的印象，直接從第一線改革。

「屋比房屋」接下來將對所屬房仲加盟店頭進行各項「認證」，除了所有契據需經屋比總部嚴審統一使用外，還將聘請房仲金牌教練與財經、法律等專業名師，對人員進行逐項階段性的教育訓練。

此外，加盟店仲介人員除了需有經紀人或營業員資格外，還需擁有「良民證」才能上崗，並需全面接受消費者評價，搭配創新工具線上即時與消費者互動；每位同仁（經紀人、店長、秘書）都需投保「誠實保險」，只要在服務過程中與消費者因誠實問題產生交易糾紛，將藉此保險理賠機制將迅速對消費者進行理賠。

他強調，切入實體仲介通路成立「屋比房屋」後，為避免出現不公平競爭問題，已將個人在比價平台所有持股全部出清，線上線下正式做切割。

葉國華指出，7月開始「屋比房屋」將成立首家店「屋比永和中正加盟店」，目前約有20~30組店東積極洽談加盟中，2019年底前屋比房屋將力拼30間店，目標三年內達到百店目標，打進台灣前十大房仲品牌。

線上搜尋平台「屋比房屋比價平台」今（21）日宣布跨入線下成立仲介品牌實體通路「屋...
線上搜尋平台「屋比房屋比價平台」今（21）日宣布跨入線下成立仲介品牌實體通路「屋比房屋」，7月開始「屋比房屋」將成立首家店「屋比永和中正加盟店」，目標三年內達百店，擠進台灣前十大房仲品牌。業者提供
分享

房仲理賠保險
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

超商24小時不打烊真相！日本門市財報試算揭露：原來深夜關門，總部虧得比加盟主多

2019-06-21 15:17

最新發展╱長榮台北、桃園下午3點半提告空服員工會

2019-06-21 14:48

長榮罷工17小時 靜坐空姐撐陽傘苦撐

2019-06-21 09:41

小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？

2019-06-21 09:18

繁榮大高雄論壇／王錫欽 培植新興產業聚落

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／吳田玉 提三個同心圓概念

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／王克舜 做好環保創造雙贏

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／升級製造業 強化三大科技

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／張麗蓉 要抓緊三大助力

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／曾東茂 商辦投報率估5%

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／莊志成 價平量漲穩信心

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／房市擁「四低」 業界同聲按讚

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／鄭家鐘 微創新吸引人流

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／林子寬 規劃新景點留客

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／陳志鴻 僵化法令快鬆綁

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／翻轉觀光業 打造亮點城市

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／韓國瑜：市府換位思考 扮投資加速器

2019-06-21 02:39

繁榮大高雄論壇／葉匡時：二誘因 讓錢進來

2019-06-21 02:39

高績效教練／翻轉領導力 養成菁英團隊

2019-06-21 02:23

職場新鮮人／換位思考 多走一哩路

2019-06-21 02:23

策略經營／C2M短路經濟 讓顧客直通工廠

2019-06-21 02:23

全台首座坪價百萬豪宅 致和園產權糾紛終結

2019-06-21 01:32

特力大陸事業 面臨關鍵年

2019-06-21 01:16

特力大陸事業力抗電商巨獸…陷苦戰

2019-06-21 01:16

擬三套劇本 仁武園區拚年底過關

2019-06-21 01:16

柯拔希：爭取精機業進駐仁武園區

2019-06-21 01:16

和泰車熱門車改款 供應鏈受惠

2019-06-21 01:16

仁武園區 四度叩關環評大會

2019-06-21 01:16

和泰車今年銷量 拚逆勢成長

2019-06-21 01:16

影／第一次出國就遇上罷工

2019-06-20 22:51

影／交通部急召開應變會議 王國材：罷工今影響3600人

2019-06-20 20:30

高鐵獲利創13年新高 拆解三大關鍵數字揭真相

2019-06-20 20:25

長榮罷工至少10航班取消 櫃台湧現排隊潮

2019-06-20 18:08

楊宿智墜機亡／R44直升機 4月迄今4事故

2019-06-20 13:58

楊宿智墜機亡 飛行員推測：遇海霧可能性高

2019-06-20 13:57

影／長榮空服員重啟勞資協商 不排除隨時發動罷工

2019-06-20 13:35

影／韓國瑜出席繁榮大高雄論壇 歡迎各界到高雄投資

2019-06-20 13:18

前進巴爾幹 貿協與科索沃簽署備忘錄

2019-06-20 12:45

3大理由 創業家兄弟不怕和PChome、momo搶「吃」的市場

2019-06-20 12:29
看更多

熱門文章

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

2019-06-20 22:55

長榮空服員罷工影響擴大 明後天取消86航班

2019-06-20 21:27

長榮航罷工首日停飛22航班 延誤6小時以上補償250美金

2019-06-20 18:00

長榮罷工 蘇揆：如有必要國防部出動軍機協助

2019-06-21 11:05

不斷更新／手上有機票嗎？長榮空服員罷工 取消班機名單整理

2019-06-21 10:10

最新發展╱長榮台北、桃園下午3點半提告空服員工會

2019-06-21 14:48

長榮、華航罷工都遇到 女主播嘆：消費者被當俎上肉？

2019-06-21 07:47

長榮空服員罷工 分組輪班「埋鍋造飯」長期奮戰

2019-06-20 23:14

長榮資方要求退糾察線？勞資抗議現場一度爆衝突

2019-06-21 10:46

長榮罷工打亂出國旅程！ 旅客必知的「5項旅行社應變政策」

2019-06-20 20:24

反制罷工 長榮獎勵空服出勤一次最多發兩萬元獎金

2019-06-20 17:26

長榮罷工今影響3600人 明影響班次晚上10點公布

2019-06-20 20:11

新聞分析／一場兩邊準備好的罷工 旅客最輸

2019-06-21 00:50

長榮空服員突襲罷工 周五取消71航班

2019-06-21 00:06

影／郭台銘跪母展孝道 讓張忠謀夫人震驚又感動

2019-06-20 17:36

高鐵獲利創13年新高 拆解三大關鍵數字揭真相

2019-06-20 20:25

長榮航今日停飛71航班 最少影響營收3億元

2019-06-21 08:39

空服罷工影響 逾三成七長榮航班取消

2019-06-21 09:56

影／長榮轉機旅客塞爆櫃台 排隊約100公尺

2019-06-21 08:22

經濟解析／長榮突襲式罷工 其實工會早有準備

2019-06-20 20:54

出遊遇長榮罷工怎麼辦？ 專家教旅客這麼做拆解危機

2019-06-20 18:31

影／長榮空姐北上參加罷工 反遭抗議

2019-06-20 20:14

長榮過勞航班每月飛時破百 空服員累出滿身病

2019-06-21 11:05

央行戰熱錢 台幣爆巨量

2019-06-21 00:09

長榮空服員罷工 工會嗆：罷工沒有時限

2019-06-20 18:53

逾千名長榮空服員 徹夜輪班靜坐直到罷工結束

2019-06-20 20:53

長榮空服員罷工高呼「勞勞相挺」 公司：回去機場

2019-06-20 17:20

這家銀行超佛心！今年加薪6.67％ 生三胎補助10萬元

2019-06-21 11:09

長榮空服罷工》為何勞資都難妥協，還恐變持久戰？其實秘密藏在航班裡

2019-06-21 12:08

空服員罷工 小港機場旅客：長榮不應像現在這般

2019-06-20 18:42

長榮航空：今日共36航班僅可飛14班

2019-06-20 17:17

長榮總座為罷工鞠躬道歉 但堅拒禁搭便車條款

2019-06-20 17:02

空服員工會桃園徹夜靜坐 繳證施壓長榮

2019-06-20 21:17

超商代收費用 將可刷卡支付

2019-06-21 03:23

長榮空姐南崁罷工掀對峙 工會收護照證件長期罷工

2019-06-20 22:16

長榮空服突罷工「華航很意外」 將視運能調度

2019-06-20 18:29

長榮罷工17小時 靜坐空姐撐陽傘苦撐

2019-06-21 09:41

長榮航空罷工 金門縣府啟動應變機制

2019-06-20 22:39

第一條訴求就喬不攏…勞資協商破局 罷工不撤

2019-06-21 00:38

補償旅客、維持運量、祭出獎勵 長榮啟動3大應變

2019-06-21 00:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top