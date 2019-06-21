長榮航空罷工案如何解決？學者建議這樣做

2019-06-21 16:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



長榮空服員罷工進入第二天，面對這場沒有贏家的抗爭行動，各界期盼盡快圓滿落幕。勞動法律權威學者也建議，政府應該立即停止對資方的挹注、勞資雙方重返談判桌，至於互不相讓的「禁搭便車條款」，則可採取「補票」方式解套。

文化大學法律系教授邱駿彥在臉書上指出，長榮空服員走向罷工之路，肯定為勞資雙方帶來傷害，但這也是勞工們不得已的選擇，在大熱天之下還要輪班抗爭，需要多大的決心與毅力？不是沒經歷過罷工的人可以說三道四的，如今最重要的課題，是要如何打開這個僵局。

邱駿彥指出，航空運輸業罷工肯定造成旅客不便，但世界上多數民主國家政府都知道，對於私人企業內的勞資爭議，必須嚴守中立態度，不直接介入幫忙資方解決營運問題，也不會表態支持勞方，否則只是火上澆油。

因此，交通部要立即停止對資方的挹注，並責成資方要盡最大的輸運能量，利用手上還擁有1,000個以上的空服員，維持島內的航運暢通；監督長榮航空對於班機取消而受影響的旅客，協助完善的改航班措施；必須嚴格要求資方以最快的方法重回談判桌，儘快使罷工落幕。

邱駿彥也呼籲，勞資雙方各退一步，越早回到談判桌上嘗試解決問題，對資方的營運損失以及營業信譽都是加分，對勞方的能量消耗也能縮減到最小限度。

至於勞資雙方各有堅持的「禁搭便車條款」，邱駿彥則認為，雙方不要在名詞上打轉，不妨改為「搭便車者補票條款」。工會辛苦談出來的條件，本來只有工會會員可以享有，這是天經地義的結果。

然而，工會也要考慮資方管理權的立場不能有「一國兩制」，因此非工會會員由於從未付出爭議罷工的辛苦，理當不能坐享其成，好比未買票者本來就不能強搭便車，所以資方必須同意非工會會員必須付一定費用給工會者，才能享有工會會員一樣的待遇。

一旦非工會會員繳納一定費用給工會，工會就有義務通知資方提昇該名空服員一樣享有與工會會員同等待遇。

至於要繳納多少費用才合理？工會可以考慮一年會費的1.5倍。如此一來，資方也不用擔心一國兩制的困境，勞方心裡也能舒坦歷盡千辛萬苦得來的成果，不致於被霸凌掉。

此外，資方可以在協商中，要求勞方必須承諾，往後工會如有任何議題的罷工爭議時，必須提前三天刊載廣告預告社會，不受團體協約有效期限制，「在談判桌上，不可能永遠自己要贏」。

邱駿彥也建議「協商過程關掉直播」，因為私人企業內的勞資爭議，本來就是盡量在企業內解決。談判協商中一定會涉及企業內部機密，這些種種都是不足為外人道，這也是團體協約法第7條為何明定協商雙方協商代表必須保守秘密的立法趣旨。

因此，勞資雙方協商談判過程，本來就是企業內部的私事，對全國民眾公開直播，根本無法讓雙方暢所欲言，對於協商合意達成自有損害，「談判協商又不是在演戲，怎麼會要直播呢？」