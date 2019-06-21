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蘇貞昌稱派軍機幫長榮 李正皓：真正唬爛王

兵分兩路！長榮台北、桃園下午3點半提告空服員工會

不到24小時 長榮空服員罷工逾1400人參與

2019-06-21 14:57聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

長榮空服員開始罷工並於運務大樓外靜坐，不過工會成員認為長榮資方企圖衝破罷工封鎖線，現場一度引發衝突。

罷工開始不到24小時，已有超過1400名空服員響應、繳交證件參與。桃園市空服員職業工會今下午召開記者會表示，工會與資方的協商管道始終敞開，但非常遺憾，自工會昨宣布罷工至今，都沒有收到長榮航空願意協商的進一步消息，呼籲長榮航空立刻與工會進行善意協商，若沒有善意，工會將拜會行政院長蘇貞昌等政府官員，盼爭議早日化解。

桃園南崁的罷工靜坐現場屢次引發衝突，工會指控資方以激烈言詞謾罵罷工空服員，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，罷工封鎖線是勞資爭議處理法賦予工會對資方施加壓力的合法權利，但資方以語帶威脅、辱罵、企圖開車衝破封鎖線等粗暴手法，攻擊現場會員及合法拉起的糾察線，一再刁難，甚至連遮陽遮雨帳篷都不允許設置，這就是長榮航空長期威權高壓治理的縮影。

桃空職工會員代表黃君婷說，長榮首席副總何慶生指著空服員，恐嚇「為自己留後路」、 「看罷工完怎麼收拾妳」、「我就是專制」 等，質疑這是資方可以說出來的話嗎？是國際大公司該有的行為嗎？

鄭雅菱則說，工會成員在長榮航運大樓門口集結，但並非完全封鎖大樓出入口，在航運大樓區域內有保留側門通道，上下班人員完全沒被阻擋，後門仍可出入小客車。

工會律師程立全指出，針對罷工糾察線的合法性，勞資爭議處理法第54條已明文規定，勞動部曾函釋說明、新竹地檢署做過相關判決，資方以違法行為對待合法、合理、合情的抗爭活動，恐涉及刑事犯罪。

另外，鄭雅菱澄清，網路上流傳一張空服員幹部班表截圖，控工會幹部今天申請公假，卻要會員冒險罷工，此是完全不實的指控。她說，那本來是企業工會理監事會議的會務假，但昨天協商破裂後，企業工會已正式行文要求公司取消公假，她質疑流出舊的排勤務班表截圖，是試圖抹黑工會幹部，造成會員信心動搖。

鄭雅菱重申，罷工是希望可以解決爭議，早日跟公司達成共識，雖然資方現在看來態度強硬，但工會仍保有協商空間，呼籲長榮航空放下蠻橫專制、歧視打壓的態度 ，跟空服員工會進入協商。

桃園市空服員職業工會今下午召開記者會控訴資方態度蠻橫、惡意抹黑，但也強調工會與資...
桃園市空服員職業工會今下午召開記者會控訴資方態度蠻橫、惡意抹黑，但也強調工會與資方的協商管道始終敞開，呼籲長榮航空立刻與工會進行善意協商。記者葉冠妤/攝影
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長榮航空罷工空服員
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