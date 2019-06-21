出國旅遊 不可不知的最安全與最危險

2019-06-21 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



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台灣人愛旅遊，根據交通部觀光局統計2018年國民出國總計為1664萬4684人次，年成長率6.32%。宏泰人壽網路保險平台「保樂美」提醒安心遊世界四大重點。

首先，是選擇肇事率低的航空公司。國際知名旅遊網站skyscanner統計出2019全球最安全航空公司排名，依序為澳洲航空、紐西蘭航空、阿拉斯加航空、全日空航空、美國航空、奧地利航空、英國航空、國泰航空。

第二、參考全球最危險的旅遊國家。英國恩茲利保險公司（Endsleigh）根據2017年旅遊保險索償數字，統計全球10大最危險旅遊國家排行榜，最危險的國家是泰國，占保險索償總額23%，智利和美國並列該榜第二名，各占保險索賠總額約15%。其它被列入旅遊最危險國家名單的還有西班牙（8%）、德國（8%）、秘魯（8%）、尼泊爾（8%）、法國（7%）等。

宏泰人壽理賠部蔡永澄協理表示，礙於國情以及投保習慣、選擇旅遊地點的不同，也會產生不同的結果。例如在宏泰人壽統計裡，購買旅平險中最多理賠件數的國家是中國大陸以及菲律賓。

第三、上網查中華民國外交部領事局有國外旅遊警示分級表，分為灰色警示-提醒注意，黃色警示-特別注意旅遊安全並檢討應否前往，橙色警示-避免非必要旅行，紅色警示-不宜前往，宜儘速離境等四個層級。

第四、購買旅平險。出國前一定要記得購買旅平險，若出發前沒時間買，那麼一定要把握從家中到機場的這段交通時間上網購買，給自己一個安心安全的保障。宏泰人壽推出的新型態網路平台保樂美，只要民眾在出發前2小時上網路投保，且信用卡授權成功，即可完成投保流程。平均線上購買一件旅遊平安險不用3分鐘，是民眾省時省事的保險好方法。

旅行最怕遇到的就是出遊時在海外生病或者是發生交通延誤的事件。宏泰人壽網路保險平台「保樂美」提醒民眾，選購旅遊平安險前，請仔細審閱內容，務必選擇有海外急難救助保障以及海外醫療保障的產品，以便遭遇問題時獲得旅遊及醫療協助。