夏至高溫熱烘烘 北市發布今年第一次熱浪應變通報

2019-06-21 13:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



由於西南風沉降影響，加上太平洋高壓勢力未減弱，全台持續熱烘烘，台北市今（21）日已達連續第三日高溫超過36℃，依中央氣象局高溫資訊顯示，台北市為橙色燈號，台北市依熱浪預警機制今年第一次發布熱浪通報，請相關單位啟動高溫應變措施，並提醒民眾應注意室外防曬與室內通風，避免受到熱傷害。北市環保局也同時呼籲，室內冷氣溫度宜調整在26~28℃間，除節能省電外，也避免室內外溫差過大，影響身體健康。

環保局表示，台北市去年熱浪通報應變措施之通報，改以中央氣象局高溫預警燈號橙燈及紅燈為啟動標準，昨日連日第二日氣溫超過36℃，且為全台最高溫（36.9℃），今日連續第三日高溫超過達36℃，上看37℃，達到氣象局高溫燈號橙燈標準，於今年首次進行高溫通報，進行熱危害應變措施，同時也宣告台北市正式進入今年的夏季高溫型氣候，隨時要注意防範高溫之熱危害。

環保局同時說明，為因應高溫可能造成的熱危害，建立內部預警通報機制，並同步參照中央氣象局發布之高溫資訊，以橙燈及紅燈作為本府熱浪預警標準，通報北市府相關局處啟動高溫因應措施。

如環保局取回收水執行高溫道路灑水工作，以協助城市降溫。另其他局處因應措施，例如勞動局進行戶外工作者的勞動檢查、社會局啟動獨居長者關懷服務、公園處進行公園綠地植栽澆灌，衛生局及市場處加強緊急醫療、輔導食品業者及市集、攤販集中場所食品安全等宣導，以降低高溫帶來的潛在危害。北市府整合這些熱浪因應措施，並將其納入地區災害防救計畫一環。

環保局提醒民眾，當發生高溫情形時，應儘可能待在通風良好或有空調的室內，無空調設備的室內則應打開門窗並不吝使用電扇，防止悶熱對健康造成危害，尤其是家中有老人或幼兒者要特別注意。此外，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動，若需外出應做好防曬措施，儘量待在陰涼處所和減少長時間室外體力活動。

不論在室內或室外，記得隨時補充水分，再搭配清淡的飲食，可有效防治中暑的發生。民眾若出現輕微的頭暈、頭痛、耳鳴、眼花、口渴、全身無力及行走不穩等徵狀，可能是中暑的訊號，應注意身體的狀況，必要時應迅速就醫。

對抗高溫同時也要注意不要將冷氣溫度調得過低，冷氣設定26~28℃為人體最適宜的溫度，冷氣溫度過低，將增加其運作負載，增加耗電及溫室氣體排放外，室內外溫差過大，進出冷房易造成身體不適，甚至猝發疾病，因此環保局也呼籲市民對抗高溫，也要注意節能減碳。