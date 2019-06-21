長榮空服員罷工中 交部、勞部奔走討論對策

2019-06-21 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



交通部次長王國材今上午到勞動部，與勞動部次長劉士豪會面，雙方洽談約30分鐘，商討長榮航空空服員罷工的對策，劉士豪表示，希望盡量趕快促成長榮勞資雙方再上談判桌協商。

劉士豪說，中午將趕赴桃園罷工現場慰問，與工會幹部討論繼續協商的可能性，也會與長榮資方談，盡量促成雙方再上談判桌。