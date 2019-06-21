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葉國華宣布成立新品牌「屋比房屋」 推誠實保險

2019-06-21 10:40經濟日報 記者游智文╱即時報導

網路比價平台屋比創辦人葉國華今（21）日宣布，卸下比價平台職務，走回熟悉的實體通路，打造新房仲品牌「屋比房屋」。

葉國華表示，屋比過去雖提供屋比學院與屋比共享中心等虛實課程協助培育優質房仲人員，但因現有房仲業既有運作模式難以改變，改變產業的成效與速度仍無法滿足消費者需求。因此決定成立全新的「屋比房屋」房仲品牌投入市場，將整合線上、線下虛實服務的創新模式，改變房仲業在消費者心目中流於業務掛帥的粗糙形象。

葉國華表示，屋比房屋以找房先比價，要您買對不買貴作為品牌信念，並延續比價服務，只要消費者到屋比店頭，就可獲得待售物件歷年實價成交行情、同社區歷年實價成交行情、成交量、同社區目前待售量、同社區的待售價格分布。

為讓消費者有更滿意的購屋體驗與確保交易安全，屋比房屋也特別對所屬房仲加盟店頭進行各項認證，除了所有契據需經屋比總部嚴審統一使用外，將聘請房仲金牌教練與財經、法律等專業名師，對人員進行逐項階段性的教育訓練。

另外，未來加盟店仲介人員除需有經紀人或營業員資格外，還需擁有「良民證」才能上崗，並需全面接受消費者評價，搭配創新工具線上即時與消費者互動。

每位同仁，包括經紀人、店長、秘書，都須投保「誠實保險」，只要在服務過程中與消費者因誠實問題產生交易糾紛，將藉此保險理賠機制將迅速對消費者進行理賠。

葉國華表示，屋比房屋採加盟模式，主張所有物件全面聯賣，跟同業能共享成長，而且更主張全員承諾，所有仲介人員都有良民證、誠實保險等，為消費者交易安全進一步把關。

對於「屋比房屋」的拓展目標，葉國華表示，「屋比房屋」創建新品牌第一年的重心將放在六都，再擴及到周邊縣市，初期台北、台中、高雄據點將陸續開出。第一間「屋比永和中正加盟店」預計於7月1日正式營運外，目前尚有20~30組店東積極洽談加盟中，2019年底前屋比將力拼30間店，期許3年內就達到百店目標，擠進台灣前十大房仲品牌。

圖／屋比房屋提供
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圖／屋比房屋提供
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