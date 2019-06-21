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長榮空服罷工是突襲？照劇本走？工會、長榮如是說

2019-06-21 10:29聯合報 記者曹悅華╱即時報導

桃園市空服員職業工會昨與長榮航空協商一小時，下午2時許即喊出4時要罷工，外界一片譁然，今共取消79航班。有學者說一切都「照劇本走」，不管是勞方還是資方，早就無心在昨日的協商會議上，「罷工是注定走上的路」。

對此，工會說是昨天協商沒共識才啟動罷工，長榮則表示所有後續動作都是按主管機關要求做的應變計畫。

不具名學者說，昨下午1時協商會議開始，下午2時09分工會就喊破局結束，下午3時就有空服員集結在南崁公司門口，並備妥罷工頭巾跟看板；且長榮沒有男性空服員，南崁卻有一批男性出現聲援。

他透露，下午2時09分宣布罷工，與空服員工會關係密切的梁姓機師理應正在吉隆坡準備下午3時15分飛回桃園，對外通訊不便，卻立刻打電話回台要求簽派變更飛行計畫，加上工會幹部都已經請好假等等跡象，顯見工會對罷工已經過沙盤推演，不是偶然是一個必然。

長榮大學航管系教授黃泰林則說，不能說工會是預謀的，應該是說雙方都預先規畫將走到的狀況；罷工跟不罷工都有對案，走到哪就提出什麼樣的因應，雙方都沙盤推演過。

外界還認為工會將禁搭便車條款及日支費放在第一項協商，按先前資方絕不妥協態度，註定會破局。

對此，工會表示，從6月7日取得合法罷工權以後就是一面協商、一面準備罷工，一直以來都隨時準備好，昨是認知到跟長榮沒有共識才啟動罷工，不是外界猜測早已決定是昨天。

工會逐一解釋，罷工頭巾早在投票期間做好，6月10日公告請會員隨身帶在身上。至於宣布罷工後即有男性聲援者到南崁現場，工會說是桃園其它工會來幫忙而已。至於有人懷疑梁姓機師更改飛行計畫動機可議，工會說不清楚，並澄清，梁並沒有參與內部罷工計畫討論，只是下班來聲援。

另在工會宣布罷工後，長榮隨即在內部發公告，罷工期間無休任何差假（含特休）者，事務長可領2萬出勤獎金、副事務長以下的組員可多拿1萬元，執行飛行勤務或是在公司待命也有額外獎金。

對此，長榮表示，所有後續動作都是應主管機關（交通部、民航局）要求做的應變計畫，發放獎金也是其中之一，沒有所謂要讓工會走向罷工一說。

長榮航空空服員上午持續在長榮南崁運航大樓前靜坐抗議，堅持捍衛自己的權益。記者余承...
長榮航空空服員上午持續在長榮南崁運航大樓前靜坐抗議，堅持捍衛自己的權益。記者余承翰／攝影
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罷工長榮航空空服員
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