長榮航今日停飛71航班 最少影響營收3億元

2019-06-21 08:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



空服員罷工的雙輸影響已開始上演， 桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）20日宣布開始罷工，造成旅客及消費者不便，長榮航空營運面也開始承受極大的壓力，今（21）日停飛的航班已達71班。以長榮航空一日的班次約80班來計算，今日停班已經近九成，單今日長榮航空的營收最少損失3億元。

不到忍無可忍有哪位老闆願意眼睜睜的看罷工發生？其實長榮航空這次無法妥協，最大爭議就在「禁搭便車條款」及「爭取勞工董事」，長榮航空代表怎麼溝通，桃空職工就是不願意聽進去。

根據熟悉長榮集團人指出，長榮集團能接受員工有不同聲音，也願意溝通讓彼此的差異縮小，但是動用罷工來威脅資方，已經跨越底線。

對於長榮航空來說，只要跟勞工疲勞有關的訴求，長榮航空談判以來都一直在退讓，最終代表團隊無法答應的原因還是在「禁搭便車條款」及「爭取勞工董事」，因為這兩個要求，仍存有爭議的空間，談判團隊不能背負恐有違法的壓力答應訴求。

對於長榮集團最大股東張家來說，這兩個要求已經影響到一家正常公司的運作，而且也已經把原來長榮集團好的勞資關係破壞、影響員工原來和諧的工作氛圍，更超出勞工應該提出的訴求。

長榮集團是由張榮發一手創立的，張榮發所創立的長榮集團已經成為全球海空運傳奇，長榮集團之所以能在全球做生意，對於人材照顧及培育都是業界相當有名，長榮集團的文化也是許多企業經營學都拿來討論的案例之一。

長榮集團現在就算由專業經理人來打理，但是公司的文化並沒有改變，對於員工的照顧還是一樣，員工依舊是老闆最重視的一群人，當破壞了原有的架構後，昨日在門口圍住公司大門，都導致雙方陷入僵局。