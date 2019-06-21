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高市2米排水管就塞1.8米！孫大千：這不算弊案 什麼才算

北、高、花將連日破36度 新北、台東也亮高溫黃燈

長榮罷工 陸客一夜未睡從桃機到高雄找回家班機

2019-06-21 08:08聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

長榮航空公司空服員罷工，今天由高雄國際機場起飛的長榮班機有5班取消，有旅客趕早到長榮航空服務櫃台前抱怨罷工影響他們既定行程，一位原本昨天要從桃園機飛杭州的張先生今天改搭其他航空班機，當場向服務人員詢問如何賠償。

長榮航空今天早7時起有飛日本成田丶澳門的班機取消，一位要往成田的小姐說，昨天知道長榮航空要罷工，一直打電話去問要如何改搭其他航班，但都忙線，只好先上網訂其他航空公司機位，今天趕到長榮了解狀況，預定行程都受影響。

這位小姐還問，本月29飛荷蘭阿姆斯特丹的班機有沒有受罷工影響？長榮航空服務人員表示，目前無法確知，讓乘客覺得無奈。

昨天下午要在桃機搭長榮航空往杭州的張先生和家人，得知今天高雄有其他航空公司直飛杭州的班機，即搭高鐵趕到高雄機場。他說，一夜沒睡，多花了約4000多人民幣，有登記到往杭州的機位，可是今天無法返回工作崗位，多請一天假，許多工作耽誤了，不知長榮航空如何賠償？

長榮航空服務人員今天全面「備戰」，高雄機場服務台前有不斷說明部分班機停飛的情況，也向旅客道歉，工作人員一看到旅客到來，立即上前詢問，如要轉搭其他航空公司班機，盡快協助。

長榮空服員突襲罷工，讓許多乘客措手不及。記者劉學聖／攝影
長榮空服員突襲罷工，讓許多乘客措手不及。記者劉學聖／攝影
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長榮航空罷工機場
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