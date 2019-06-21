長榮空服員罷工影響 旅遊參團可解約退費

2019-06-21 08:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）昨（20）日16時啟動長榮空服員罷工，交通部、民航局及觀光局已啟動應變機制，為保障參團旅客權益，已與行政院消費者保護處、旅行商業同業公會全國聯合會及旅行業品質保障協會商定旅客參團解約退費規定。

觀光局表示，這次罷工事件屬不可歸責於旅行社與旅客雙方之事由，依據「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」第14點（即國外旅遊定型化契約第14條）規定：「因不可抗力或不可歸責於雙方當事人之事由，致本契約之全部或一部無法履行時，任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任。

前項情形，旅行業應提出已代繳之行政規費或履行本契約已支付之必要費用之單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。」請旅客如欲延後行程或轉團者，得洽商旅行社優先辦理。

旅客與旅行社如遇有解約退費之消費爭議無法解決，得檢附相關收據及契約以書面向旅行業品保協會（台北市民權東路2段9號5F）或觀光局（台北市忠孝東路4段290號9樓）申訴；相關旅遊諮詢可利用旅行業品保協會申訴專線02-25995088或本局免付費電話 0800-211734查詢。

觀光局已請旅行業全國聯合會全力協助出團旅行社於長榮航空罷工期間妥為安排旅客轉搭其他航班或轉團事宜。觀光局同時籲請長榮航空公司應協助旅行社及旅客，以降低影響衝擊。

另觀光局亦將持續掌握罷工事件發展，並與民航局及旅行公會全聯會、旅行業品質保障協會及各主要旅行社保持密切聯繫，確實掌握相關狀況，並即時協助旅行業辦理各項應變協處作為，以維護旅客權益。