長榮空服罷工影響上萬旅客 交長林佳龍22日清晨急返國

2019-06-21 07:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



長榮航空空服員20日下午發動突襲式罷工，昨日16時至晚上影響旅客共3,600人，今（21）日估計將影響1.5萬人，前往貝里斯訪問的交通部長林佳龍獲悉後，暫停拜訪行程，兼程趕回台灣，預定22日清晨5時返抵桃園國際機場。

交通部表示，林佳龍在台灣時間清晨4時左右已自貝里斯起飛，台灣時間早上7時抵達休士頓，經轉洛杉磯後，將搭乘華航班機返台，預計台灣時間22日清晨5時返抵國門（桃園國際機場），親自坐鎮指揮緊急應變。

而據長榮航空統計，預計今日共有96個航班由台灣出發，預計取消45班，可以維持約五成的運能，分別為桃園機場出發取消37航班、松山機場出發取消一班、台中機場出發取消二班、高雄小港機場出發取消五班，影響約1萬名旅客。

回台灣共有95個航班，預計取消26班，分別為返回桃園機場共計取消18班、返回台中取消二班、返回高雄小港機場取消六班，影響近5,000名旅客。