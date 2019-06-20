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長榮空服罷工影響大 連日本在內明後天取消這48航班

影／受長榮罷工影響 小港班機取消旅客撲空

2019-06-20 22:20聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

長榮航空因勞資雙方協商破裂，今天下午四點展開罷工，高雄小港機場晚間有班前往廣州班機，地勤緊急幫旅客協調機位，不過還是有不知情的旅客到機場櫃臺才知道飛機因為罷工停飛，哪也去不了，在機場櫃臺抱怨連連，長榮地勤只能幫忙更改其他航空公司前往目的地，並不斷道歉安撫，由於已經確定班機取消，晚間小港機場出境大廳顯得冷清，沒有特別狀況發生。

長榮航空空服員下午開始罷工，高雄小港機場晚間有班前往廣州班機，民眾撲空抱怨連連，...
長榮航空空服員下午開始罷工，高雄小港機場晚間有班前往廣州班機，民眾撲空抱怨連連，地勤除協調轉機、也不斷道歉安撫。記者劉學聖／攝影
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長榮航空空服員下午開始罷工，高雄小港機場晚間有班前往廣州班機，民眾撲空抱怨連連，...
長榮航空空服員下午開始罷工，高雄小港機場晚間有班前往廣州班機，民眾撲空抱怨連連，地勤除協調轉機、也不斷道歉安撫。記者劉學聖／攝影
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長榮航空空服員下午開始罷工，高雄小港機場晚間有班前往廣州班機，民眾撲空抱怨連連，...
長榮航空空服員下午開始罷工，高雄小港機場晚間有班前往廣州班機，民眾撲空抱怨連連，地勤除協調轉機、也不斷道歉安撫。記者劉學聖／攝影
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長榮航空空服員下午開始罷工，高雄小港機場長榮櫃臺地勤忙翻。記者劉學聖／攝影
長榮航空空服員下午開始罷工，高雄小港機場長榮櫃臺地勤忙翻。記者劉學聖／攝影
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小港機場長榮航空罷工
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