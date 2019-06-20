影／交通部急召開應變會議 王國材：罷工今影響3600人

2019-06-20 20:30 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



桃園空服職業工會下午宣布4點起全面罷工，交通部立即在傍晚六點舉行緊急應變會議，由交通部政務次長王國材主持。