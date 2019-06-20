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日職／王柏融首扛第4棒4支0 火腿仍擊敗橫濱中止4連敗

影／交通部急召開應變會議 王國材：罷工今影響3600人

2019-06-20 20:30聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

桃園空服職業工會下午宣布4點起全面罷工，交通部立即在傍晚六點舉行緊急應變會議，由交通部政務次長王國材主持。

會議結束後，王國材向媒體說明影響情況。他表示，原則上，長榮航空今明兩天在國內航線都不會受到影響，但在國際航線部份，從下午四點到今晚總共有32班，目前已取消16班，受影響旅客有3600人，這些旅客，長榮以簽轉、延期和取消等三種方式處理。王國材表示，明天傍晚六點會召開第四次應變會議來因應長榮罷工的後續。

長榮在下午宣布4點起全面罷工，交通部對此立即在傍晚六點召開應變會議，晚間七點半會...
長榮在下午宣布4點起全面罷工，交通部對此立即在傍晚六點召開應變會議，晚間七點半會議結束，交通部政務次長王國材板著臉孔走到一樓向媒體說明影響情況。記者杜建重／攝影
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長榮航空下午突然宣布罷工，交通部政務次長王國材（中）在應變會後說明旅客受影響情況...
長榮航空下午突然宣布罷工，交通部政務次長王國材（中）在應變會後說明旅客受影響情況。記者杜建重／攝影
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長榮航空罷工，交通部政務次長王國材（中）說明旅客受影響情況。記者杜建重／攝影
長榮航空罷工，交通部政務次長王國材（中）說明旅客受影響情況。記者杜建重／攝影
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長榮航空王國材罷工
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