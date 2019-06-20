台塑調薪協商 王文淵7月親自主持

2019-06-20 19:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



美中貿易戰衝擊市場投資及消費信心，台塑今年營運展望轉趨保守，新年度的調薪計畫備受外界關注。台塑集團總管理處總經理林善志今（20）日赴麥寮，與工會代表進行意見交流，但調薪部分沒有定案。

雙方敲定6月底至7月初於台北進行協商，屆時台塑集團總裁王文淵將親自主持。