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太殘忍！寵物犬吊掛在3樓陽台欄杆吐血亡

長榮航罷工補償數字出爐 延誤6小時以上補償250美金

台塑調薪協商 王文淵7月親自主持

2019-06-20 19:21經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

美中貿易戰衝擊市場投資及消費信心，台塑今年營運展望轉趨保守，新年度的調薪計畫備受外界關注。台塑集團總管理處總經理林善志今（20）日赴麥寮，與工會代表進行意見交流，但調薪部分沒有定案。

雙方敲定6月底至7月初於台北進行協商，屆時台塑集團總裁王文淵將親自主持。

台塑集團貿易戰王文淵
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