影／長榮空服員重啟勞資協商 不排除隨時發動罷工

2019-06-20 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



長榮空服員醞釀罷工，今天長榮航空公司與桃園空服員職業工會就日支費、9航班改過夜班等八大訴求進行勞資協商。桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱在會前受訪表示，工會拒絕再聽到資方拖延、重複的對案，呼籲長榮航空今天給出有進展的方案，工會也會盡全力回應，「同時做好其他各種準備 」，不管是罷工或協商，工會都全力以赴。勞動部長許銘春則到場致意，簡短致詞，盼勞資雙方拿出最大誠意尋求共識。

周聖凱表示，今天是工會在6月7日取得合法罷工權後，第一次重啟勞資協商，工會非常遺憾在重啟正式協商前，已歷經兩次會前會，且長達8小時，雙方針對直播、議程等相關規範。會前會上，長榮航空公司態度仍非常強硬，工會沒有太多討論空間，長榮昨天甚至對議程順序提出意見，或臨時變更協商場地，造成種種困擾，都讓工會感到憂心。

周聖凱說，長榮航空近日又獲得十大最佳航空公司，這幾年獲利不斷成長，也屢獲國際大獎，這些成果是包括空服員在內的第一線員工打拚出來的，這些獎項、成長獲利，也證明長榮有能力、也應該、值得給員工更好的待遇。工會希望長榮能正視桃空職工已取得9成長榮空服員會員的支持，取得合法罷工權，證明工會訴求有誠意的，也證明之前調解期間資方所提方案離基層空服員期望還有一段距離。

周聖凱強調，工會所提的八大訴求，都是經過內部調查，長榮空服員會員所在意的，工會拒絕再聽到任何拖延、重複、毫無前進的對案，希望公司今天能給出有前進的方案，對於今天的協商時間長短，公會不預設立場，「時間不是重點，方案才是重點。」要看公司誠意，不排除隨時可能發生任何突發狀況，工會已取得合法罷工權，不管是罷工或協商，工會都全力以赴。