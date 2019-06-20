親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

第四所大專退場！亞太創意技術學院停辦

長榮航空勞資協商破裂 工會宣布16:00啟動罷工

影／長榮空服員重啟勞資協商 不排除隨時發動罷工

2019-06-20 13:35聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

長榮空服員醞釀罷工，今天長榮航空公司與桃園空服員職業工會就日支費、9航班改過夜班等八大訴求進行勞資協商。桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱在會前受訪表示，工會拒絕再聽到資方拖延、重複的對案，呼籲長榮航空今天給出有進展的方案，工會也會盡全力回應，「同時做好其他各種準備 」，不管是罷工或協商，工會都全力以赴。勞動部長許銘春則到場致意，簡短致詞，盼勞資雙方拿出最大誠意尋求共識。

周聖凱表示，今天是工會在6月7日取得合法罷工權後，第一次重啟勞資協商，工會非常遺憾在重啟正式協商前，已歷經兩次會前會，且長達8小時，雙方針對直播、議程等相關規範。會前會上，長榮航空公司態度仍非常強硬，工會沒有太多討論空間，長榮昨天甚至對議程順序提出意見，或臨時變更協商場地，造成種種困擾，都讓工會感到憂心。

周聖凱說，長榮航空近日又獲得十大最佳航空公司，這幾年獲利不斷成長，也屢獲國際大獎，這些成果是包括空服員在內的第一線員工打拚出來的，這些獎項、成長獲利，也證明長榮有能力、也應該、值得給員工更好的待遇。工會希望長榮能正視桃空職工已取得9成長榮空服員會員的支持，取得合法罷工權，證明工會訴求有誠意的，也證明之前調解期間資方所提方案離基層空服員期望還有一段距離。

周聖凱強調，工會所提的八大訴求，都是經過內部調查，長榮空服員會員所在意的，工會拒絕再聽到任何拖延、重複、毫無前進的對案，希望公司今天能給出有前進的方案，對於今天的協商時間長短，公會不預設立場，「時間不是重點，方案才是重點。」要看公司誠意，不排除隨時可能發生任何突發狀況，工會已取得合法罷工權，不管是罷工或協商，工會都全力以赴。

許銘春表示，選擇罷工是一件辛苦的決定，也相信在場勞方有深刻的感觸，一路走來非常勇敢、堅定，為了會員的權益、空服員的勞動條件、旅客的飛行安全而努力，也希望社會大眾能理解，罷工絕對不是目的，勞資雙方能坐下談，才是化解爭議的開始。今天能促成平台，是非常不容易的事，希望能展現最大的誠意與善意，面對爭議尋求共識。

長榮空服員與長榮航空今下午重啟勞資協商。桃園空服員職業工會在會前呼籲公司拿出有所...
長榮空服員與長榮航空今下午重啟勞資協商。桃園空服員職業工會在會前呼籲公司拿出有所進展的對案，工會也會盡最大努力回應。記者葉冠妤／攝影
分享

長榮航空桃園空服員職業工會罷工
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

前進巴爾幹 貿協與科索沃簽署備忘錄

2019-06-20 12:45

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 11:14

3大理由 創業家兄弟不怕和PChome、momo搶「吃」的市場

2019-06-20 12:29

楊宿智墜機亡／R44直升機 4月迄今4事故

2019-06-20 13:58

楊宿智墜機亡 飛行員推測：遇海霧可能性高

2019-06-20 13:57

影／韓國瑜出席繁榮大高雄論壇 歡迎各界到高雄投資

2019-06-20 13:18

曾躲過高空驚險 楊宿智逃不過死亡飛行

2019-06-20 11:28

長榮承諾遇罷工即公布補償標準 旅行業者：我們倒楣

2019-06-20 10:16

家樂福錢包搶市 賺支付財

2019-06-20 01:11

家樂福全年營收 將超過700億

2019-06-20 01:11

翁朝棟續掌中鋼 陳昭義回鍋台糖董座

2019-06-20 00:30

翁朝棟續掌中鋼 六路並進

2019-06-19 23:26

台塑承諾 廢料不會直接排放

2019-06-19 23:26

台塑六輕擴建 須補做環差

2019-06-19 23:26

陽明：海運Q3貨載率站高檔

2019-06-19 23:26

鋼市原料價支撐 Q4有轉機

2019-06-19 23:26

中鋼股東會 鋼粉高唱國歌

2019-06-19 23:26

陽明提前南向布局 取得先機

2019-06-19 23:26

創新平台／工研院咖啡廳 助青年圓創業夢

2019-06-19 22:57

業務最前線／談判賽局中的時間壓力

2019-06-19 22:57

連鎖效應／專注品牌 做大做強

2019-06-19 22:57

策略行銷／福特汽車…智駕領軍 飆上新高峰

2019-06-19 22:57

飛特立航空董事長楊宿智 在美墜機身亡

2019-06-19 21:03

影／企業家奧林匹克 安永企業家獎甄選開跑

2019-06-19 19:07

家樂福總座王俊超：今年下半年會很辛苦

2019-06-19 18:32

台北食品五展開幕 黃志芳：參展家數創新高、年增25％

2019-06-19 17:54

大韓航空宣布 有意增添30架波音787夢想飛機

2019-06-19 16:30

東元國際食品展 再秀送餐機器人

2019-06-19 16:26

長榮空服員若罷工 高雄會員不受保障？工會代表陳情

2019-06-19 15:44

統一麵包首創創新上架分潤制度 讓學生麵包上架小七

2019-06-19 15:07

高市府辦國際研討會 探討爐石爐渣資源化

2019-06-19 14:51

新航工程公司攜空中巴士 完成首架新航A380客艙改裝

2019-06-19 14:49

長榮航空：連續四年獲SKYTRAX五星級航空榮譽

2019-06-19 14:44

AirAsia連續11年奪得Skytrax世界最佳低成本航空

2019-06-19 14:43

食品展秀新品／大成建新廠 福壽產學合作推生鮮

2019-06-19 14:39

協商場地喬不攏...長榮空服明協商 再傳醞釀罷工

2019-06-19 14:37

血庫恐將入不敷出？年輕族群捐血人次20年來大減六成

2019-06-19 14:33

中鋼：貿易戰結果難料 鋼鐵業當自強

2019-06-19 13:41

IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家小廠靠什麼本事打國際賽？

2019-06-19 13:17
看更多

熱門文章

飛特立航空董事長楊宿智 在美墜機身亡

2019-06-19 21:03

昔為普悠瑪翻覆下台 吳宏謀接任中華郵政董事長

2019-06-19 18:26

影／長榮勞資協商破裂 工會宣布16:00啟動罷工

2019-06-20 14:09

長榮勞資今協商若破局 學者估「這天罷工」衝擊最大

2019-06-20 09:42

長榮航空勞資協商破局 工會宣布16時正式罷工

2019-06-20 14:12

政院核定公股高層人事 鄭永春接華南永昌證董座

2019-06-19 21:46

長榮承諾遇罷工即公布補償標準 旅行業者：我們倒楣

2019-06-20 10:16

長榮空服員若罷工 高雄會員不受保障？工會代表陳情

2019-06-19 15:44

新台幣強彈 盤中升值2角

2019-06-20 09:20

三星將推Note 10 台系鏈趕工

2019-06-20 01:05

蘋果在陸產能 擬撤出三成

2019-06-20 01:14

長榮勞資下午協商 工會不樂觀：開直播如同看兩方表演

2019-06-20 09:30

家樂福總座王俊超：今年下半年會很辛苦

2019-06-19 18:32

熱錢回流 股匯雙飆

2019-06-20 00:08

長榮空服突宣布4點罷工 旅行公會怒：完全沒緩衝太惡劣

2019-06-20 14:37

熱錢回來了！新台幣強升1.78角收31.35元 一個月來高點

2019-06-19 16:10

豔陽高照 太陽能發電一度貢獻171萬瓩

2019-06-19 18:58

3.5GHz上限設100MHz 業界：5G競標會很激烈

2019-06-19 22:33

蘋果擬撤部分在陸產能 衝擊蘋板iPhone產量

2019-06-20 01:13

產創條例10-1條三讀 投資智慧機械、5G得抵減營所稅

2019-06-19 15:52

台開打造「養生旅居」概念飯店 找來法國宜必思合作

2019-06-19 19:22

遠銀拚併購 募百億銀彈

2019-06-20 00:20

離岸風電250億聯貸八大公股扛了 台銀說明原因

2019-06-20 11:39

貿易戰傷台商 銀行控管風險

2019-06-20 00:58

日支費禁搭便車 長榮推薦律師指「手心手背都是肉」

2019-06-20 14:05

大韓航空宣布 有意增添30架波音787夢想飛機

2019-06-19 16:30

5G釋照提前 12月競標

2019-06-20 00:07

沃旭能源250億元融資拍板 利率為「地板價」1.7％

2019-06-20 11:33

中華電信徵才 將招募基層員工447人

2019-06-19 15:39

程淑芬：台灣需要的不是降息

2019-06-20 00:20

統一麵包首創創新上架分潤制度 讓學生麵包上架小七

2019-06-19 15:07

5G釋照／業者：頻譜戰 三大殺兩小

2019-06-20 00:06

經濟五法闖關 產創首戰告捷

2019-06-19 23:35

政院核定優貸：回流台商5000億 在台企業1000億

2019-06-20 11:36

華碩手機登陸印度 攜當地最大電商搶灘高階手機市場

2019-06-19 22:11

企業家選總統怎麼看？ 徐旭東這樣說

2019-06-19 23:02

立院三讀產創條例 減稅鼓勵智慧機械、5Ｇ

2019-06-19 15:23

前五個月新南向國家來台投資金額 暴增七倍

2019-06-20 10:04

三星新增供應商 泰碩受關注

2019-06-20 01:04

鴻海21日股東會 郭台銘最後一次主持接班人受矚

2019-06-20 12:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top