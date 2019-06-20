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楊宿智墜機亡／R44直升機 4月迄今4事故

2019-06-20 13:58世界日報 記者謝雨珊／托倫斯報導

熱愛飛行的飛特立航空董事長楊宿智，日前操作一架Robinson R44型號直升機...
熱愛飛行的飛特立航空董事長楊宿智，日前操作一架Robinson R44型號直升機時不幸墜機身亡。圖為他在Legacy 600飛機駕駛艙上留影。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
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根據聯邦航空管理局（FAA）紀錄，美國今年4月迄今，Robinson R44型號直升機發生了四次致命墜機事件，讓人不禁質疑R44直升機型號的安全性，及飛行的危險性；近年由於多位發生空難的華人機師都曾身經百飛，但仍出事，也令人質疑開飛機的風險是否比較高。多位受訪的華人飛行員說，駕駛直升機的確需要更謹慎小心，但飛行本身並不危險。

Robinson R44型號直升機，由托倫斯的羅賓遜直升飛機公司（Robinson Helicopter Co.）製造，這型號是全世界賣的最好的民用直升機，至今生產近6000架，是一般飛行員、飛行學校、空中遊覽、警察部門的首選。

然而近期該機型頻繁出事，據洛杉磯時報報導，2006年至2016年，全美共有42個致命墜機事件，平均10萬小時飛行有1.6人死亡，相比其他機型，R44直升機多出近50%出事率。

擁有15年飛行經驗的王世雄表示，相較於固定翼飛機，駕駛直升機需要更加地小心謹慎，隨時因應狀況做調整，直升機在調整時，有稍長的緩慢行動時間，讓駕駛直升機有額外的風險度及危險性。

27年飛行經驗的莊佩源則說，其實飛行本身不危險，只要確認飛機有固定保養，沒有損壞，加上有豐富經驗及技術，照說不會有問題。但有時候不免會有些小失誤。而相比直升機跟固定翼飛機，莊佩源認為，直升機在緊急措施的操控上，確實比較難掌握。

擁有多年飛行經驗的卜君力也表示，即便直升機在緊急措施上跟固定翼飛機不太一樣，但只要做好應對措施，一樣可以滑翔迫降。飛行沒有想像中的危險，在飛行過程中難免容易出現不在紀錄上的小意外，就像開車一樣，不過致命的案件較容易被注意，而小意外則容易被忽略。

直升機
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