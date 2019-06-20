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楊宿智墜機亡 飛行員推測：遇海霧可能性高

2019-06-20 13:57世界日報 記者謝雨珊／托倫斯報導

飛特立航空董事長楊宿智。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
飛特立航空董事長楊宿智。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
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台灣飛特立航空董事長楊宿智，日前操作一架Robinson R44型號直升機，從托倫斯機場（Torrance Municipal Airport）起飛，前往洛杉磯附近的卡塔琳娜島機場（Catalina Island Avalon Airport) ，卻告失蹤。經洛杉磯縣警局及美國海岸警衛隊搜尋，18日上午10時前在卡塔琳娜島西北端發現墜機殘骸及楊宿智遺體。

墜機原因目前正在調查，飛行經驗豐富的飛行員分析猜測，墜機原因有很多種，但遇到「海霧」(marine layer) 墜機的可能性很高。

18日上午9時20分，有關當局因為收到有直升機失蹤的報告，在位於卡塔琳娜島西北邊展開搜索。據悉在飛機失聯到發現飛機殘骸，至少已相隔11個小時。隨同飛機殘骸，並發現機師遺體，據信是單獨飛行。

洛縣警局警方據信是在接到楊宿智家人報案，指出楊宿智從托倫斯機場飛去卡塔琳娜島機場後，突然失去聯繫，也沒有返家。目前國家運輸安全委員會（NTSB）、聯邦航空管理局（FAA）正在調查墜機原因；洛縣法醫辦公室正在確認死者身分。但台灣消息傳來已確認死者是楊宿智。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處也已得知消息，並表示若家屬在處理死者後事上，有任何需要協助的請求，經文處會給予最大方便與必要協助。

楊家向洛杉磯時報透露，楊宿智經常從托倫斯飛直升機到外海。據悉，楊宿智40歲開始學開飛機，曾用四年時間拿到固定翼、螺旋槳、商務、及民航機駕駛執照，也曾駕機環遊世界四次，在美國擁有至少三架直升機，飛行經驗相當豐富。到底是什麼原因讓楊宿智在飛行中失蹤，甚至不幸墜機身亡呢？外界目前有諸多猜測。

經常坐R44直升機，擁有27年飛行經驗的莊佩源表示，飛行墜機有很多原因，以楊宿智這趟飛行線來看，除了遇到「海霧」機率很高之外，直升機的保養損耗程度、飛行員自身的身體狀況等，都可能是出事的原因，不過這都得等調查報告出來之後才知道。

莊佩源提及，直升機分為雙引擎和單引擎，出事的R44直升機是單引擎。

擁有15年飛行經驗的王世雄則簡介飛行概要，飛行分為兩種方式：目視飛行（VFR）跟儀表飛行（IFR）。照說，雙引擎飛機若遇到天氣不佳狀況，會使用儀表飛行。而根據FFA規定，只有雙引擎飛機可以使用儀表飛行；單引擎飛機只能使用目視飛行。因此若天氣或視覺不佳，不建議飛單引擎飛機。假使飛行員想使用儀表飛行，必需得跟空中管制局聯繫，才可飛行。

曾駕駛噴射機到卡塔琳娜島機場的王世雄表示，卡塔琳娜島機場非常簡陋，場地也不大，對需要跑道起飛降落的飛機來說，具有挑戰性，但對起降方便的直升機的挑戰並不大。不過直升機有另一個困難點，就是不管是準備起飛或降落，一旦進入到在靠海附近才有的「海霧」，飛行員的視野完全都是白的，根本看不清雲霧外的情況，容易迷失方向。即便有自動駕駛可稍微掌控，但對使用目視飛行的飛行員來說，有一定的操作困難度。

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