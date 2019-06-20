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前進巴爾幹 貿協與科索沃簽署備忘錄

2019-06-20 12:45經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

2019年台北國際食品展規模空前盛大，南歐國家科索沃亦慕名而來，由科索沃商會（Kosovo Chamber of Commerce）會長Berat Rukiqi親自領軍率四家食品廠商首度來臺參展並設立國家館，Rukiqi此行也在20日與外貿協會秘書長葉明水共同簽署合作備忘錄。

科國2008年脫離塞爾維亞建國，地理位於南歐，在塞爾維亞之南、馬其頓共和國北方，也與阿爾巴尼亞接壤，屬內陸國。特別的是，科國目前與台灣相似，仍不是聯合國會員國，是全球極少數非聯合國的會員國之一。

科索沃目前人口約200萬，位處巴爾幹半島心臟地帶，周邊國家市場總人口逾2,000萬，至今少有國人前往經商，為頗具潛力之南歐處女地，該國獨立後積極發展工商產業，且有歐美日等國給予單邊關稅優惠，經貿前景頗為樂觀。

葉明水指出，本次科索沃商會Rukiqi會長是貿協成立至今首度迎來的科國重要商界人士。科國2008年獨立後仍面對諸多挑戰，貿協期盼以台灣具優勢的ICT、汽車配件、機械、化學、紡織等產業，與科國攜手合作，同時期許兩國未來貿易總值可以年年大幅成長提升。

Rukiqi則強調，希望與台灣建立長遠、穩固的產業合作關係，此次該國來台展出食品領域產品，也對台灣的工具機、電子領域產品有興趣，不排除進一步採購。

此次訪台Rukiqi會長除參與簽約儀式，因具布料廠商身分，也在貿協安排下拜會了我國知名紡織和機能性布料業者，商談台科雙邊相關產業未來合作可能方向；同時也參觀台北國際食品展，並拜會外交部、國際貿易局等政府機關，深入體驗臺灣社經情況、廠商實力與科技人文活力。

貿協歷來積極布局歐洲市場，今年貿協有64個歐洲拓銷團、採購團與參展團等活動，其中有五個國家是與巴爾幹諸國相關。此次貿協與科索沃商會簽署合作備忘錄，即為貿協長期關注歐洲市場的重大成果。

科索沃商會成立於1962年，現擁有超過16,000名會員，為當地企業與政府之重要溝通管道，深受官方重視。其會員企業多可申請歐盟基金，具採購及合作潛力，乃科國最具影響力工商團體之一。

科索沃目前也是中歐自由貿易協定成員國（CEFTA），貿協與科索沃商會建立正式關係後，可望為我國廠商拓銷巴爾幹市場大幅增添助力。

科索沃商會（Kosovo Chamber of Commerce）會長Berat...
科索沃商會（Kosovo Chamber of Commerce）會長Berat Rukiqii（左），今日與外貿協會秘書長葉明水共同簽署合作備忘錄。記者黃文奇／攝影
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