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長榮承諾遇罷工即公布補償標準 旅行業者：我們倒楣

2019-06-20 10:16聯合報 記者董俞佳╱即時報導

長榮航空勞資爭議，醞釀空服員罷工危機，長榮勞資今天下午正式協商，旅行業擔憂協商破局。旅行社同業公會指出，日前已與觀光局、民航局以及航空公司開會，會中決議一旦罷工，長榮必須立刻發布對旅行社、團客的補償機制標準，例如交通、住宿等費用安排，讓旅行業者第一時間有所遵循。不過也有業者擔心，即使賠償也不是全部賠償，有些損失恐怕還是自行吸收。

旅行業者反映，華航之前罷工，業者爭取後，過了一個多月，才能用單據向華航申請賠償，中華民國旅行商業同業公會副秘書長楊靜儀說，6月23日就是暑假出遊旺季第一波，會一直持續到7、8月，這段時間已經訂了長榮航空的旅行社就算要另外找機位，也幾乎訂不到，業者都十分擔心。

交通部日前於長榮罷工投票通過之後啟動應變中心，會中定調旅行社補償機制。楊靜儀說，散客會由長榮航空協助簽轉至其他航空公司，而旅行社部分，啟動罷工當下，長榮內部就會立刻同步發布罷工補償基準給旅行社知道，像是補助住宿費一天多少錢、交通如何補償等等機制，旅行可以協助旅客訂到適合的住宿，免去事後補差價等問題。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，到底今天會不會罷工、什麼時候罷工，業者完全無法應變，希望政府要訂出罷工預告期。他也提到，一旦罷工，那些當地旅館、船舶、高鐵、銜接飛機的費用，錢都已經付出去了，航空公司會賠給業者嗎？他說，這些損失都是業者自行吸收，罷工不是旅行業者的錯，旅行社是無辜的受害者。

至於今起到暑假有多少團預計搭長榮班機，觀光局業務組長劉世銘表示不容易統計，因為罷工影響的航線、航班也都還不知道，要等到確定罷工時，才會知道對於旅行業的影響程度。

長榮空服員醞釀罷工。本報資料照片
長榮空服員醞釀罷工。本報資料照片
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長榮航空罷工旅行社
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