長榮勞資今協商若破局 學者估「這天罷工」衝擊最大

2019-06-20 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



外傳今天長榮勞資協商會議一旦破局，工會將立即發動罷工。對此，有學者表示在21日罷工的確衝擊力最大。

對於即將進行的協商會議，長榮大學航管系教授黃泰林說，現階段雙方都不願意大幅讓步，若彼此各退一步，就會談出結果，反之就會再度破局。不過黃泰林說，這次由勞動部主持，多少會站在勞方立場多一些，為資方帶來壓力，退的步伐會比工會多一些。

黃泰林也呼籲長榮航空要衡量所有的影響，包含罷工後的經營損失及對名聲的傷害，像是近日才奪得「航空界奧斯卡」Skytrax公布2019全球十大航空第六名，若真罷工，對明年的名次多少有影響，甚至會跌出十名之外。他說，這些跟協調承諾增加的成本，孰輕孰重，都要去仔細思考。

開南大學空運管理系副教授盧衍良則說，工會對外說詞多次反覆，不論協商結果，最重要的是確保旅客權益。從日前交通部啟動應變機制照顧離島居民卻遭受工會扭曲成打壓罷工，顯見工會漠視社會大眾權益，將很難獲得社會多數支持。

盧衍良還說，工會訴求不能僅以標題式的呈現，應要有明確論述與依據，尤其是日支費、勞工董事等涉及法律層面規範，不能片面自行解釋，應受社會公評。勞資問題應由勞資雙方處理，工會不宜屢以威脅口吻意圖傷害社會大眾的權益。

黃泰林說，若如外傳在21日罷工，衝擊力道最大、最能給資方帶來威脅，影響旅客又不像7月暑假開始後那麼多，馬上罷工的機會較大；若等到暑假才罷工，影響旅客數量較多，相對的資方跟旅客因應的時間也變多，影響力就會下降。盧衍良則說，外界無法知悉工會的確實意圖，也就無法預期接下來的發展。

針對開直播一事，黃泰林說最大受惠者不是資方也不是勞方，而是消費者，消費者才是無辜的第三者，他們有知的權利，去了解跟檢視事情全貌，他樂見開放直播帶來的公開透明。