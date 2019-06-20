親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

史上最強女騙子爽嫁富三代 她曾被譽為「下一個賈伯斯」

反送中空戰開打…長輩圖、懶人包叫港人一定要做這件事

長榮勞資今協商若破局 學者估「這天罷工」衝擊最大

2019-06-20 09:42聯合報 記者曹悅華╱即時報導

外傳今天長榮勞資協商會議一旦破局，工會將立即發動罷工。對此，有學者表示在21日罷工的確衝擊力最大。

對於即將進行的協商會議，長榮大學航管系教授黃泰林說，現階段雙方都不願意大幅讓步，若彼此各退一步，就會談出結果，反之就會再度破局。不過黃泰林說，這次由勞動部主持，多少會站在勞方立場多一些，為資方帶來壓力，退的步伐會比工會多一些。

黃泰林也呼籲長榮航空要衡量所有的影響，包含罷工後的經營損失及對名聲的傷害，像是近日才奪得「航空界奧斯卡」Skytrax公布2019全球十大航空第六名，若真罷工，對明年的名次多少有影響，甚至會跌出十名之外。他說，這些跟協調承諾增加的成本，孰輕孰重，都要去仔細思考。

開南大學空運管理系副教授盧衍良則說，工會對外說詞多次反覆，不論協商結果，最重要的是確保旅客權益。從日前交通部啟動應變機制照顧離島居民卻遭受工會扭曲成打壓罷工，顯見工會漠視社會大眾權益，將很難獲得社會多數支持。

盧衍良還說，工會訴求不能僅以標題式的呈現，應要有明確論述與依據，尤其是日支費、勞工董事等涉及法律層面規範，不能片面自行解釋，應受社會公評。勞資問題應由勞資雙方處理，工會不宜屢以威脅口吻意圖傷害社會大眾的權益。

黃泰林說，若如外傳在21日罷工，衝擊力道最大、最能給資方帶來威脅，影響旅客又不像7月暑假開始後那麼多，馬上罷工的機會較大；若等到暑假才罷工，影響旅客數量較多，相對的資方跟旅客因應的時間也變多，影響力就會下降。盧衍良則說，外界無法知悉工會的確實意圖，也就無法預期接下來的發展。

針對開直播一事，黃泰林說最大受惠者不是資方也不是勞方，而是消費者，消費者才是無辜的第三者，他們有知的權利，去了解跟檢視事情全貌，他樂見開放直播帶來的公開透明。

盧衍良則表示，年初機師工會協商直播，勞動部次長曾介入並進行密室協商，期望此次可以公平公正公開進行，直播是雙方論述訴求的最佳管道。他說，由於罷工將侵害到龐大社會大眾權益，不能忽視，工會如果論述內容合於法理情，實在無須畏懼，同時希望勞動部應公開歷次協商紀錄，讓外界知悉，也可釐清外界對於工會是否屢次說謊的質疑。

外傳桃園市空服員職業工會將選在21日罷工，學者說這天的確對長榮衝擊力道更大。本報...
外傳桃園市空服員職業工會將選在21日罷工，學者說這天的確對長榮衝擊力道更大。本報資料照片
分享

罷工長榮航空勞動部
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

長榮勞資下午協商 工會不樂觀：開直播如同看兩方表演

2019-06-20 09:30

翁朝棟續掌中鋼 六路並進

2019-06-19 23:26

長榮承諾遇罷工即公布補償標準 旅行業者：我們倒楣

2019-06-20 10:16

家樂福錢包搶市 賺支付財

2019-06-20 01:11

家樂福全年營收 將超過700億

2019-06-20 01:11

翁朝棟續掌中鋼 陳昭義回鍋台糖董座

2019-06-20 00:30

台塑承諾 廢料不會直接排放

2019-06-19 23:26

台塑六輕擴建 須補做環差

2019-06-19 23:26

陽明：海運Q3貨載率站高檔

2019-06-19 23:26

鋼市原料價支撐 Q4有轉機

2019-06-19 23:26

中鋼股東會 鋼粉高唱國歌

2019-06-19 23:26

陽明提前南向布局 取得先機

2019-06-19 23:26

創新平台／工研院咖啡廳 助青年圓創業夢

2019-06-19 22:57

業務最前線／談判賽局中的時間壓力

2019-06-19 22:57

連鎖效應／專注品牌 做大做強

2019-06-19 22:57

策略行銷／福特汽車…智駕領軍 飆上新高峰

2019-06-19 22:57

飛特立航空董事長楊宿智 在美墜機身亡

2019-06-19 21:03

影／企業家奧林匹克 安永企業家獎甄選開跑

2019-06-19 19:07

家樂福總座王俊超：今年下半年會很辛苦

2019-06-19 18:32

台北食品五展開幕 黃志芳：參展家數創新高、年增25％

2019-06-19 17:54

大韓航空宣布 有意增添30架波音787夢想飛機

2019-06-19 16:30

東元國際食品展 再秀送餐機器人

2019-06-19 16:26

長榮空服員若罷工 高雄會員不受保障？工會代表陳情

2019-06-19 15:44

統一麵包首創創新上架分潤制度 讓學生麵包上架小七

2019-06-19 15:07

高市府辦國際研討會 探討爐石爐渣資源化

2019-06-19 14:51

新航工程公司攜空中巴士 完成首架新航A380客艙改裝

2019-06-19 14:49

長榮航空：連續四年獲SKYTRAX五星級航空榮譽

2019-06-19 14:44

AirAsia連續11年奪得Skytrax世界最佳低成本航空

2019-06-19 14:43

食品展秀新品／大成建新廠 福壽產學合作推生鮮

2019-06-19 14:39

協商場地喬不攏...長榮空服明協商 再傳醞釀罷工

2019-06-19 14:37

血庫恐將入不敷出？年輕族群捐血人次20年來大減六成

2019-06-19 14:33

中鋼：貿易戰結果難料 鋼鐵業當自強

2019-06-19 13:41

IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家小廠靠什麼本事打國際賽？

2019-06-19 13:17

瞄準親子商機 金蘭首度推出親子醬、親子油膏

2019-06-19 12:19

聲寶處分台中土地獲利 第2季認列

2019-06-19 12:08

2019台北國際食品展今登場 台南市連續13年不缺席

2019-06-19 11:48

中鋼股東會紀念品退燒？董座：還發出了55萬份

2019-06-19 11:43

中橡捍衛生技權利金 辜公怡重申4點作戰計畫

2019-06-19 11:40

中鋼董事會完成改選 翁朝棟等11席當選

2019-06-19 11:39
看更多

熱門文章

飛特立航空董事長楊宿智 在美墜機身亡

2019-06-19 21:03

勞保月領、一次領那個好？保證領回機制不吃虧

2019-06-19 13:33

昔為普悠瑪翻覆下台 吳宏謀接任中華郵政董事長

2019-06-19 18:26

【重磅快評】中油油輪在荷姆茲海峽被轟真的沒什麼嗎？

2019-06-19 10:27

協商場地喬不攏...長榮空服明協商 再傳醞釀罷工

2019-06-19 14:37

政院核定公股高層人事 鄭永春接華南永昌證董座

2019-06-19 21:46

中鋼營收賺不賺？翁朝棟：美中貿易戰是危機也是轉機

2019-06-19 10:40

長榮空服員若罷工 高雄會員不受保障？工會代表陳情

2019-06-19 15:44

國泰金投資長：台灣不須降息 現在坐在金山銀山上喊窮

2019-06-19 13:55

中鋼股東會紀念品退燒？董座：還發出了55萬份

2019-06-19 11:43

家樂福總座王俊超：今年下半年會很辛苦

2019-06-19 18:32

蘋果在陸產能 擬撤出三成

2019-06-20 01:14

台糖新董座陳昭義 想在台糖開老人長照中心

2019-06-19 10:45

三星將推Note 10 台系鏈趕工

2019-06-20 01:05

熱錢回流 股匯雙飆

2019-06-20 00:08

熱錢回來了！新台幣強升1.78角收31.35元 一個月來高點

2019-06-19 16:10

遠銀股價12元太委屈？ 徐旭東：出身好人家總要多一點

2019-06-19 11:45

台糖董事長上午交接 原任黃育徵傳出被請辭

2019-06-19 10:35

豔陽高照 太陽能發電一度貢獻171萬瓩

2019-06-19 18:58

3.5GHz上限設100MHz 業界：5G競標會很激烈

2019-06-19 22:33

產創條例10-1條三讀 投資智慧機械、5G得抵減營所稅

2019-06-19 15:52

徐旭東：很多銀行來談合併 遠銀有很好的條件

2019-06-19 14:41

蘋果擬撤部分在陸產能 衝擊蘋板iPhone產量

2019-06-20 01:13

台開打造「養生旅居」概念飯店 找來法國宜必思合作

2019-06-19 19:22

大韓航空宣布 有意增添30架波音787夢想飛機

2019-06-19 16:30

美國穩居半導體龍頭 台灣IC設計全球第2

2019-06-19 13:36

貿易戰傷台商 銀行控管風險

2019-06-20 00:58

遠銀拚併購 募百億銀彈

2019-06-20 00:20

戶政便民再擴大 7月起可通報國軍申請4項補助

2019-06-19 10:36

創業家新子公司新時代電商上線 瞄準食品網購

2019-06-19 14:22

5G釋照提前 12月競標

2019-06-20 00:07

中華電信徵才 將招募基層員工447人

2019-06-19 15:39

統一麵包首創創新上架分潤制度 讓學生麵包上架小七

2019-06-19 15:07

血庫恐將入不敷出？年輕族群捐血人次20年來大減六成

2019-06-19 14:33

8月基本工資「必然」漲 林伯豐：但不該由政府喊價

2019-06-19 13:42

企業家選總統怎麼看？ 徐旭東這樣說

2019-06-19 23:02

華碩手機登陸印度 攜當地最大電商搶灘高階手機市場

2019-06-19 22:11

光群雷膠囊式內視鏡獲准上市 股價跳空漲停

2019-06-19 10:26

立院三讀產創條例 減稅鼓勵智慧機械、5Ｇ

2019-06-19 15:23

2019台北國際食品展今登場 台南市連續13年不缺席

2019-06-19 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top