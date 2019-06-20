長榮勞資下午協商 工會不樂觀：開直播如同看兩方表演

2019-06-20 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會本月7日合法取得罷工權，長榮空服罷工一觸即發。今下午勞資雙方將進行取得罷工權後首次正式協商，外傳協商破局工會將在明天（21日）發動罷工，預計影響長榮182班次、立榮19班次。工會說一直以來的態度就是隨時準備好要罷工，長榮則說會盡全力因應。

長榮勞資雙方今下午1時再度展開協商會議，昨一度傳出對協商場地喬不攏，差點未談就破局；最後取得共識，選在台北萬麗酒店，由勞動部次長劉士豪主持，台大社會系副教授范雲、律師柯莉娟擔任協同主持人，並全程開放直播。

對協商結果樂觀嗎？工會說，一直以來對於直播協商都不認為樂觀，就是雙方在表演，但仍認真準備，知道要開放直播後也抓緊時間練習。

而這次協商順序依工會所定，第一項便是卡關已久的「禁搭便車條款」和日支費問題，外界認為資方不會讓步，多對協商結果不樂觀。

對此，工會說，議題順序是按照會員關心的程度，解決會員在乎的議題比搭配性的議題更重要。

目前協商議題順序為禁搭便車條款、提高日支費、改善過勞航班、開放桃市空服員工會參與會員的人評會等懲處機制、讓勞工參與公司治理、國定假日出勤應給付雙倍薪、外籍組員不應超過兩人、給予桃市空服員工會理監事和會員代表會務公假、變更空服員現有勞動條件與工作規則前應先與工會協商。

不過工會說，若禁搭便車和日支費就僵持許久，會視情況，不會預設立場一定不談，要看資方誠意跟態度。

至於是否協商破裂就要啟動罷工？工會說，開票後一直以來都是「準備好」的狀況，認真準備協商也認真準備罷工。

對於近日進行的罷工演練實際參與的會員數，工會僅表示「若長榮在乎這個數量的話，投同意票的長榮會員超過九成的時候就應該會怕了」，仍然不願透露參與演練的人數。