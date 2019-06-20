福七升空排字祝福 福衛五號飛越台灣上空取像

2019-06-20 00:28 中央社 台北19日電



「媽，我上衛星影像圖了！」科技部與太空中心今天再度推出空拍活動，由彰化高商、雲林正心中學兩校學生為即將升空的福衛七號排字祝福，福衛五號也成功從720公里高空取像。

由於福衛五號必須在晴朗無雲的天氣才能順利取像，今天天公作美，參與同學都興奮地表示「能讓衛星拍照真是難得的經驗」。

科技部晚間透過新聞稿指出，1350名彰化高商學生繞著白色大型帆布「FS7」（FORMOSAT-7福衛七號英文縮寫）字樣排列，900名雲林正心中學同學則頂著白色運動服，除繞著FS7字樣外，更加強7的部分，由福衛五號上午11時1分飛越台灣上空時取像。

科技部說，福衛七號已於今年4月16日運抵美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，預計台灣時間6月25日由太空探索科技公司SpaceX的獵鷹重型火箭搭載發射升空。

國研院太空中心利用福爾摩沙衛星五號每兩日再訪台灣的特性，推出大型「空拍」活動，號召群眾在地面排列福衛七號「FS7」縮寫字樣，今天成功從720公里高空取像。

科技部期待這場串連北中南的特別「空拍」活動，能促使更多民眾關注福衛七號升空的科學盛事，也期許福衛七號發射後提供的氣象資料，能有效提高台灣及全世界氣象預報及劇烈天氣預測的準確度。