聲寶總裁陳盛沺71歲大壽 許下這三個願望

2019-06-19 22:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



6月19日是聲寶總裁陳盛沺的71歲大壽，員工在桃園龜山營運總部替他慶生。陳盛沺許下三個願望，分別是「聲寶要發大財、同仁也要發大財、我跟同仁都要健康。」

他強調，以務實方式經營，提升經營效率及節約費用，聲寶是快樂的家庭，公司有賺錢，絕對不會忘了分紅員工，希望大家一齊努力打拚。