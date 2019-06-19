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台開打造「養生旅居」概念飯店 找來法國宜必思合作

2019-06-19 19:22經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

台開集團旗下子公司台創，近日除了邀請世界麵包冠軍吳寶春進駐「新天堂樂園」，19日也與法國酒店品牌宜必思(ibis)簽約合作，攜手打造「養生旅居」概念飯店「新天堂樂園2」，其房間數高達704間，屆時將成為全球最大的宜必思酒店，預計最快明年底完工，隨即投入試營運。

台開董事長邱復生表示，這次與宜必思合作的飯店名為「新天堂樂園2」，定位以潮流、科技、藝術與建築創新呈現，並引領下一代旅遊新形式「養生旅居」，將養生村旅館化，並採星級化國際旅館管理服務，既可連結國際，也希望導入宜必思全球1億多個會員客群入住。

這次與台開合作的宜必思，隸屬於法國雅高(Accro)酒店集團，是全球排名第三之旅館管理集團，旗下包括美居(Mercure)、諾富特(Novotel)、美爵(Grand Mercure)酒店。

目前雅高酒店集團遍佈全球100個國家，約有4,800家酒店、提供超過45萬間房。而台開集團與雅高集團打造的「新天堂樂園2」，屆時將提供704間房間數，不僅將成為東台灣最大的飯店，也是宜必思酒店全球房間數最多的飯店，此外，台開與雅高旗下其它酒店品牌，未來也仍有進一步的合作機會。

據悉，目前「新天堂樂園2」規劃中，每間房間均配有5G超高速光纖網路之電競環境，2樓設有專屬親子空間的露台中庭，配有親子娛樂設施等，未來該飯店將成為AI智慧旅館，同步享AIoT智慧科技服務。

台開集團旗下子公司台創，攜手法國酒店品牌宜必思(ibis)，打造「養生旅居」概念...
台開集團旗下子公司台創，攜手法國酒店品牌宜必思(ibis)，打造「養生旅居」概念飯店「新天堂樂園2」。圖／台開提供
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新天堂樂園台開
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