影／企業家奧林匹克 安永企業家獎甄選開跑

2019-06-19 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



有「企業家奧林匹克」之稱的《安永企業家獎》，今年徵選啟動，安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，《安永企業家獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項，除了表揚世界各地傑出企業家外，更宣揚傳承成功經營與創業典範。

傅文芳指出，今年《安永企業家獎》主題定調為「蓄能突破 乘勢而起與世爭鳴」，象徵台灣企業家在低迷混亂時期如何醞釀動能、蓄勢待發並創造出新興契機的局勢。

去年獲獎人旺宏電子董事長吳敏求雖未抱得世界大獎，但分享日前至摩納哥蒙地卡羅參加《安永世界企業家大獎》典禮的經驗。

吳敏求表示，此次看到很多優秀的創業者，90％以上都跟高科技無關，例如機場貴賓室、化妝品材料、日本百元商店、房地產等，世界大獎得主則是美國的軟體業者。

在受評時，吳敏求說，評審提出三個問題，一是問接班，吳敏求認為，創業者、經營者是非常本質性、個人性的，有些人性格上就適合創業，創業就是在策略面上建立一個很好的系統，將來不論誰來都可以接手下去。

第二個問題是問旺宏有沒有協助窮人，吳敏求指出，包括地震、風災及在日本、中國等捐助，旺宏總計捐了將近500萬美金，但沒有直接協助窮人。他表示，旺宏建立平台，透過舉辦創業競賽的方式，讓更多人去學習創新，成功後再去協助更多人。