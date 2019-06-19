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和唐建設總座王至亮 當選大台中不動産開發公會理事長

2019-06-19 19:00經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台中市大台中不動產開發公會今(19)日下午舉行第11屆第一次會員大會，會中順利完成理事長改選，原任理事長、懋榮建設董事長紀吉川順利交棒，由和唐建設總經理王至亮接任第11屆理事長。

台中縣市合併後，原台中縣不動產開發公會更名為「台中市大台中不動產開發商業同業公會」，並由紀吉川擔任首任理事長；三年任期內，舉辦多場大型會議、市場分析等講座，凝聚會員共識，會員數也由最初的500家，逆勢成長至728家。

其中，最值得一提的是，公會不但為豐原水岸花都捐贈一座大型公共藝術「水岸花都．美好時光」，另外還連續舉辦二屆為花博而跑的大型馬拉松活動，每場都吸引逾1.5萬人參加。

王至亮近幾年多在台中海線地區推案，也十分注意國際局勢，並赴對岸攻讀博士學位，積極與各地台商聯絡，交換意見。

展望未來，王至亮表示，目前建築法規老舊、許多細節應該進行討論，才能讓開發業健全發展，這些都是當務之急。

針對台中市政府近期正積極推動「台中厝」細部規則，王至亮說會與同業一起商討，配合政府政策，讓建築同業一起努力，為台中市民打造更好的居住環境。

王至亮指出，台灣人在國際上開枝散葉，有許多經驗值得借鑑，也不一定只能在台灣推案，澳洲或其他國家都可以評估，進行業務合作，也能讓許多留學的建築業二代發展長才。

據了解，王至亮推案除了注重美學，也很重視細節，且考慮到將社區的維護、生活的方便性拉到最高。如側牆頂端設置導水槽，讓淺色牆面不會留下一道道黑污；大廳階梯石材鋪設工法不會產生白華等。

另外，和唐也會加高社區後院的水溝高度，杜絕在地下水道活動的蟲鼠爬到地面上；別墅社區的地下室相互聯通，可通往公設，如媽媽廚房、大廳等，在下雨天就可發揮大大的作用。

大台中不動產開發公會原任理事長紀吉川(左)，順利交棒給第11屆新任理事長王至亮(...
大台中不動產開發公會原任理事長紀吉川(左)，順利交棒給第11屆新任理事長王至亮(右)。記者宋健生／攝影
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